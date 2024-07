TUTO – Comment aller sur le Dark Web ?

Et si nous n’avions accès, en réalité, qu’à une petite partie d’Internet ? Même si, dans notre navigation quotidienne, on a l’impression qu’on ne pourrait pas faire le tour de ce monde numérique, nous pourrions être encore plus loin de la réalité. Des estimations disent que le « Clean Web », celui qu’utilisent les gens lambda, ne représentent que 10% des contenus d’Internet. Les 90% restants feraient partie du « Deep Web ». Et dans ce Deep Web, il y a le Dark Web, aussi appelé Dark Net.

Qu’est-ce que le Dark Web ?

En général, le terme « Dark Web » nous évoque la partie sombre d’Internet. On s’imagine que c’est là que se rassemble tout ce qu’il y a d’illégal dans le monde numérique : Les sites illégaux, le marché noir d’Internet avec des sites d’e-commerce vendant de la drogue, les armes et sur lequel les faussaires font affaire. Sans oublier les pirates qui revendent les données sensibles piratées sur le Clean Web.

Quel est l’intérêt de se rendre sur le Dark Net ?

Contrairement aux idées reçues, le Dark Net n’est pas seulement un repère de cybercriminels. En réalité, cette partie d’Internet est accessible à tous les internautes. D’ailleurs beaucoup utilisent cette plateforme pour s’adonner à des activités légales.

Par exemple, les dissidents politiques ou les populations persécutées s’en servent pour échanger sans crainte d’être identifié. Les journalistes s’y rendent également pour communiquer sans compromettre leur sécurité.

En effet, le dark web n’est pas contrôlé et il est possible d’y naviguer anonymement. La structure de cette partie d’Internet fait qu’il protège les internautes des mesures de surveillances instaurées par les gouvernements.

Il faut savoir que naviguer sur ce réseau n’est pas illégal même s’il est souvent le théâtre des activités de cybercriminalité. Si vous comptez vous rendre sur le Dark Web, vous devez d’abord savoir que l’on ne peut pas y accéder via les navigateurs habituels comme Google Chrome ou Firefox. Pour aller sur le Dark Net, vous devez utiliser des navigateurs web spécifiques, comme Tor, qui assurent l’anonymat de leurs utilisateurs.

Toutefois, malgré cet anonymat, cela ne signifie pas que vous ne laissez aucune trace de votre passage du tout. Pour vraiment assurer votre sécurité sur le Dark Web, nous vous recommandons d’utiliser un VPN pour sécuriser au maximum vos données.

La première étape est donc de télécharger un navigateur spécifique pour se rendre sur le Dark Web. Prenons l’exemple de « Tor Browser ». Ce navigateur, dont le nom complet de Tor est The Onion Router, est une version similaire de Firefox. C’est le plus populaire parmi les navigateurs permettant d’accéder au Dark Web. Ce navigateur ne sauvegardera ni votre historique de navigation ni vos données. Vous pouvez le télécharger sur son site officiel : Tor Project.

Lorsque vous vous serez rendu sur le site de Tor, procédez comme suit :

Cliquez sur « Télécharger le navigateur Tor »

» Choisissez votre système d’exploitation et enregistrez le fichier

Si vous êtes sur Windows, vous pourrez tout de suite installer le logiciel. Si vous êtes sur Mac, placez le navigateur parmi vos « Applications » et lancez-le.

Rendez-vous sur le Hidden Wiki

Une fois que vous aurez lancé Tor, et si vous avez préalablement activé un VPN, votre adresse IP sera masquée. Vous pourrez naviguer anonymement et accéder aux URLS en « .onion », qui n’est autre que le dark web. Notons que le débit peut être légèrement moins puissant sur le dark web.

Rendez-vous par la suite sur le Hidden Wiki. Il s’agit d’une sorte de Wikipédia qui recense les URLs non indexées sur les moteurs de recherche traditionnels. Vous pourrez ainsi découvrir le vaste monde du Dark Web. A noter que toutes les URLs se terminent en « .onion » et elles ne sont pas accessibles via les navigateurs classiques comme Google. Vous y trouverez de nombreux forums mais, attention, le contenu de ces URLs peut être illégal ou choquant.

Il est possible d’aller sur le Dark Web à travers son smartphone, et non forcément sur PC. Cela est faisable que vous ayez un smartphone sous Android ou sous iOS. Néanmoins, la procédure à suivre est légèrement différente.

Que vous ayez un smartphone Android ou un iPhone, la première chose à faire est de vous rendre sur le magasin d’applications de votre téléphone. Sur Android, cherchez « Tor Browser » sur Google Play Store. Si vous êtes sur iPhone, cherchez « Onion Browser » sur l’App Store.

Une fois que vous aurez téléchargé l’application, vous pourrez naviguer sur le Dark Web. Attention, comme sur ordinateur, nous vous recommandons fortement de vous équiper d’un VPN et de l’activer avant de lancer l’application Tor pour vous rendre sur le Dark Web.