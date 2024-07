Polémique de la saison 22 d’Apex Legends : Respawn donne raison à sa communauté et rebrousse chemin

Apex Legends, le célèbre FPS de Respawn Entertainment, va bientôt entrer dans sa saison 22. Et comme d’habitude, chaque nouvelle saison s’accompagne d’un Battle Pass, dans lequel les joueurs peuvent acheter des skins et des armes via la monnaie du jeu. Sauf qu’au début du mois, les développeurs d’Apex Legends ont annoncé la suppression de cette fonctionnalité, au détriment de l’achat avec de l’argent réel. Cette décision a été très mal accueillie par les joueurs, créant ainsi une polémique sur les réseaux. Conscient de son erreur, Respawn Entertainment décide d’écouter sa communauté, et préfère revenir sur ses paroles. Explications.

Voir aussi : Valorant : la date de sortie sur console a leaké, et c’est pour bientôt !

Respawn et Apex Legends, la communauté passe avant tout

Afin de célébrer la saison 22 d’Apex Legends, Respawn Entertainment a annoncé l’arrivée d’un nouveau Battle Pass. Ce dernier apportera une modification importante : au lieu d’acheter les collectibles via Apex Coins, la monnaie du jeu, les joueurs devront recourir à de l’argent réel. En outre, il n’y en aura pas un, mais deux Battle Pass par saison à partir de maintenant. Selon Respawn, ce nouveau modèle économique vise à rendre le Battle Pass plus abordable pour les joueurs qui ne disposent pas assez d’Apex Coins.

Malheureusement, l’annonce a eu l’effet inverse chez la communauté d’Apex Legends. Plusieurs réactions négatives fusent de toutes parts, dénonçant le désir de Respawn à se faire de l’argent facile sur le dos des joueurs. D’autres évoquent l’impossibilité d’utiliser la monnaie du jeu, pénalisant ainsi les joueurs de longue date détenant des milliers d’Apex Coins.

En somme, le nouveau modèle économique du Battle Pass est un échec. Par conséquent, Respawn Entertainment a préféré écouter la voix de la communauté d’Apex Legends. Via un communiqué sur son compte Twitter, le studio promet donc aux fans que ce changement n’entrerait pas en vigueur pour le lancement de la Saison 22 d’Apex Legends.

An update on our new Battle Pass: pic.twitter.com/ga8NB8cwFB — Apex Legends (@PlayApex) July 24, 2024

C’est donc officiel : le Battle Pass de la saison 22 d’Apex Legends ne sera pas payable en argent réel. Les joueurs peuvent l’acheter pour 950 Apex Coins, comme toutes les précédentes éditions. La réaction de Respawn a été bien accueillie par de nombreux joueurs d’Apex Legends, reconnaissants au studio d’avoir écouté sa communauté. Victoire !