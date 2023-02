Galaxy S23 : un nouveau modèle plus abordable disponible cet été !

Ce 17 février 2023 est le jour de sortie des Galaxy S23, S23+ et S23 Ultra. Cette nouvelle génération de smartphones haut de gamme Samsung ne devrait cependant pas se limiter à ces trois appareils. En effet, un récent rapport vient de souligner l’arrivée d’un modèle plus abordable durant cet été, alias le Galaxy S23 FE.

La gamme « Fan Edition », connue sous la dénomination «FE », a été dévoilée par Samsung en septembre 2020 avec le Galaxy S20 FE. L’objectif de la firme nippone était assez simple : proposer un Galaxy S20 plus abordable, avec un design et une fiche technique très similaire. Nous avons ensuite eu droit au Galaxy S21 FE l’année d’après, lancé plus tardivement, juste un mois avant l’annonce du Galaxy S22.

Malheureusement, aucun Galaxy S22 FE n’a été annoncé. Nous n’avons malheureusement jamais su pourquoi l’entreprise. Les raisons supposées sont la pénurie de semi-conducteurs ou encore un réajustement du calendrier de sortie de Samsung. Bonne nouvelle tout de même, un Galaxy S23 FE devrait voir le jour en 2023.

Dans un récent rapport, le média sud-coréen Hankooki a en effet expliqué que le Galaxy S23 FE arriverait au cours de l’année. La fenêtre de lancement serait d’ailleurs prévue entre le mois d’août et de septembre. Cela correspondrait ainsi à la période d’annonce du Galaxy S20 FE.

Afin de se concentrer sur le Galaxy S23 FE, le rapport souligne que Samsung abandonnerait le lancement d’un modèle milieu de gamme : le Galaxy A74. Concernant la puce embarquée dans ce nouveau smartphone « FE », il se pourrait que nous retrouvions la Snapdragon 8 Gen 2 des Galaxy S23, ou potentiellement la Snapdragon 8+ Gen 1 des Galaxy Z Fold 4 et Z Flip 4.

Encore un peu de temps ? Découvrez notre article : Les iPhone 14 Pro sont 20 % plus puissants que le Galaxy S23 Ultra !