Asus lance un nouveau pop-up store à Paris, et vous fait gagner un Vivobook S14 !

Asus est de retour pour proposer une expérience atypique dans la capitale française. En effet, l’entreprise vient d’annoncer l’ouverture d’un pop-up store à Paris la semaine prochaine afin de promouvoir « la puissance et la polyvalence » de son Vivobook S14. D’ailleurs, les visiteurs pourront tenter leur chance afin de gagner l’ordinateur portable !

En partenariat avec Fnac Darty et Microsoft, et avec l’aide de l’agence Wild Buzz Agency, Asus va proposer du 23 au 26 février 2023 à Paris (51 rue de Turenne) un nouveau pop-up store. Défini comme « un lieu immersif à la gloire des fenêtres », ce lieu est là pour mettre en avant la puissance et la polyvalence du Vivobook S14. Le communiqué de presse souligne notamment qu’Asus proposera aux visiteurs de plonger dans l’univers des dizaines de fenêtres d’ordinateurs ouvertes chaque jour sur notre bureau.

Gabriel Bellenger, responsable Marketing PC en France, déclare d’ailleurs : « Aujourd’hui, les fenêtres ouvertes sur un ordinateur reflètent presque la personnalité de la personne, ses passions, son travail, ses projets, c’est autour de cette notion que nous avons construit ce projet et que nous avons souhaité montrer la puissance et la multitâche de nos produits. Finalement, plus vous pouvez avoir de fenêtres ouvertes, plus vous pouvez avoir de projets, non ? ».

Nous retrouverons ainsi un pop-up store Asus design, mais aussi accompagné d’artistes 3D et motion, dont Heymes et Evann. Les visiteurs pourront ainsi se balader afin de découvrir l’univers confectionné par la marque. À noter, l’humoriste Panayotis Pascot s’est prêté au jeu en partageant ses fenêtres ouvertes aux yeux de tous. Nous apprenons aussi que de nombreux happenings d’artistes et de personnalités auront lieu durant les quatre jours.

Sachez qu’un challenge permettra aussi aux visiteurs de gagner un Vivobook S14. Pour cela, il faudra découvrir et relever un défi, et finir en tête du classement. Pour finir, le magasin temporaire proposera exclusivement une réduction de 25 % pour l’achat de l’ordinateur sur place.

