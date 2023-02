Les iPhone 14 Pro sont 20 % plus puissants que le Galaxy S23 Ultra

Le Galaxy S23 Ultra est le nouveau fleuron de Samsung. Même si la puce Snapdragon 8 Gen 2 fait des merveilles par rapport à la génération précédente, elle n’offre toujours pas une réelle concurrence du côté des performances par rapport aux iPhone. En effet, un nouveau rapport vient de dévoiler que les iPhone 13 et iPhone 14 sont plus puissants (jusqu’à environ 20 % pour les derniers modèles Pro).

Le site CompareDial vient de partager un leak de benchmark du site Geekbench 5. Nous y découvrons plus précisément les performances des nouveaux haut de gamme de Samsung : les Galaxy S23. Pour rappel, ces derniers embarquent la puce Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm.

À travers ce rapport, nous apprenons tout d’abord que les iPhone 13 et iPhone 14 ont de meilleures notes en single-score. D’ailleurs, le dernier modèle Pro Max atteint un score de 1 874, soit des performances environ 21 % plus élevées que le Galaxy S23 Ultra (1 480).

La différence est un peu plus faible, mais toujours présente, en multi-score. Nous apprenons ainsi que le S23 Ultra enregistre un score de 4 584, contre 5 384 pour l’iPhone 14 Pro. Ce modèle est ainsi 14,86 % plus rapide que le dernier smartphone premium de Samsung.

Comme le souligne le site MacRumors, Samsung a toujours eu du retard au niveau des puces pour ses smartphones. La donne a cependant un peu changé cette année grâce à l’introduction de la puce Snapdragon 8 Gen 2. En plus de cela, les puces Exynos ne sont plus utilisées pour certains marchés. Tous les Galaxy S23 vendus dans le monde ont ainsi droit à ce SoC, plus performant et économe en énergie. D’ailleurs, cela a permis au Galaxy S23 Ultra d’atteindre la même autonomie que l’iPhone 14 Pro Max.

Bien que Samsung commence à rattraper son retard. La tâche va être dure étant donné qu’Apple revient avec une nouvelle génération de puce d’ici sept mois : la A17. Introduite sur les iPhone 15 Pro et 15 Pro Max, elle aura l’avantage d’être gravée en 3 nanomètres. Nous nous attendons ainsi à des performances accrues de 10 à 15 % et une réduction de la consommation énergétique pouvant monter jusqu’à 37 %.

Un premier benchmark de la puce Snapdragon 8 Gen 3, pressentie pour le Galaxy S24, a tout de même dévoilé que sa puissance dépasserait celle de l’A16 des iPhone 14 Pro et Pro Max.