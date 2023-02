Apple Watch : un écran plus grand pour les modèles de 2024 (Series X et SE 3)

De nouvelles informations viennent de tomber sur les prochaines générations d’Apple Watch. D’après un récent rapport de l’analyste David Hsieh, la firme à la pomme compterait proposer des écrans plus grands pour ses montres connectées en 2024, plus précisément sur les Apple Watch Series X et Apple Watch SE 3.

David Hsieh, analyste pour la société Omdia, vient de dévoiler une de ses prédictions pour les montres connectées d’Apple arrivant en 2024.

À travers un nouveau rapport, partagé la semaine dernière, il estime que les Apple Watch auraient de plus grands écrans en 2024. Dans les détails, l’analyste annonce que l’Apple Watch Series X profiterait d’un écran de 1,89 pouce et 2,04 pouces en fonction des modèles. Cela représente une augmentation respective de 5 et 10 % par rapport aux Apple Watch Series 8.

Autre fait intéressant à souligner, le fait que David Hsieh nomme cette génération Apple Watch Series X. L’analyste semble ainsi avoir pris exemple sur la dénomination choisie par la firme à la pomme avec l’iPhone X. Ce nom n’a cependant pas été confirmé pour le moment.

Du côté de l’Apple Watch SE, nous apprenons que la troisième génération profiterait des mêmes tailles d’écran que les Apple Watch Series 8 (soit comme les Series 7). Cela signerait ainsi une plus grande taille d’écran, étant donné que cette génération a introduit les boitiers de 41 mm et 45 mm. À titre d’information, l’Apple Watch SE 2 est déclinée pour le moment en version 40 mm et 44 mm.

À noter, de récentes rumeurs sont aussi venues parler de la taille d’écran de l’Apple Watch Ultra. Nous apprenions ainsi que le modèle de 2024 disposerait d’un écran plus grand. La montre connectée pourrait ainsi avoir droit à une dalle de 2,13 pouces, contre 1,99 pouce actuellement.

