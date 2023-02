Xbox Game Pass : les nouveaux jeux de février 2023

Maintenant que le mois de février 2023 est bien lancé, Microsoft est revenue nous parler des nouveaux jeux vidéo arrivant sur le Xbox Game Pass. Le service vient ainsi profiter de six nouveaux titres entre le 9 février et le 21 février, dont Atomic Heart, Cities: Skylines Remastered ou encore Madden NFL 23.

Avant la fin du mois de janvier, Microsoft a annoncé quelques nouveaux jeux arrivant sur le Xbox Game Pass jusqu’au 7 février 2023. Une très belle nouveauté des studios Xbox était d’ailleurs de la partie : Hi-Fi Rush.

Désormais, la firme américaine a partagé dans un billet de blog les titres arrivant durant la suite du mois :

Madden NFL 23 – Console et PC (9 février) ;

SD Gundam Battle Alliance – Coud, Console et PC (9 février) ;

Mount & Blade II: Bannerlord – Cloud, Console et PC (14 février) ;

Cities: Skylines Remasterd – Cloud et Xbox Series X|S (15 février) ;

Shadow Warrior 3: Definitive Edition – Cloud, Console et PC – 16 février ;

Atomic Heart – Cloud, Console et PC (21 février).

Parmi ces nouveautés, un jeu attire directement notre attention : Atomic Heart. En effet, il s’agit du seul titre arrivant sur le Xbox Game Pass le jour de sa sortie. Dans ce nouveau AAA, les joueurs seront plongés dans une aventure post-apocalyptique où l’URSS a prospéré via le développement de robots. Le FPS vous laissera contrôler un agent du KGB amnésique ayant pour objectif d’enquêter sur une mystérieuse usine afin d’arrêter la prolifération de robots, désormais devenus dangereux et incontrôlables.

À noter, le Xbox Game Pass vient aussi donner l’avantage aux joueurs de s’essayer à l’accès anticipé de Wild Heart ; et les membres de l’abonnement Ultimate ont droit au pack Modern Living dans Fallout 76 et le pack Dragon Slayer dans The Elder Scrolls Online.

Pour finir, Microsoft dévoile que les jeux suivants partiront du Xbox Game Pass à compter du 15 février 2023 :

Besiege (Preview) – Cloud, Console et PC ;

CrossfireX – Cloud et Console ;

Infernax – Cloud, Console et PC ;

Recompile – Cloud, Console et PC ;

Skul: The Hero Slayer – Cloud, Console et PC ;

The Last Kids on Earth – Cloud, Console et PC.

Pour rappel, il est possible d’économiser jusqu’à 20 % sur l’achat d’un de ces titres avant leur départ du service afin de les garder dans votre collection de jeux vidéo.

