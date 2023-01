Xbox Game Pass : les nouveaux jeux de fin janvier et début février 2023

Microsoft vient de partager les nouveaux jeux vidéo arrivant sur le Xbox Game Pass à la fin du mois de janvier 2023, et pour début février. De multiples titres font ainsi leur apparition, dont le tout nouveau jeu de rythme des studios Xbox Hi-Fi Rush, le célèbre roguelike Darkest Dungeon, l’emblématique GoldenEye 007 ou encore le récent jeu de course Grid Legends.

Le Xbox Game Pass ne s’est pas beaucoup agrémenté de jeux en début d’année 2023. Nous avons uniquement eu droit à quatre nouveaux titres, et pas des moindres : Stranded Deep ; Monster Hunter Rise ; Persona 3 Portable ; et Persona 4 Golden.

L’heure est maintenant aux nouveaux jeux vidéos disponibles pour cette fin du mois, mais aussi début février. Le Xbox Game Pass accueille ainsi :

Hi-Fi Rush – Cloud, PC et Xbox Series (déjà disponible) ;

GoldenEye 007 – Cloud et console (27 janvier) ;

Roboquest – Console (30 janvier)

Age of Empires 2 Definitive Edition – Cloud et console (31 janvier) ;

Inkulinati – Cloud, console et PC (31 janvier) ;

JoJo’s Bizarre Adventure All Star Battle R – Cloud, console et PC (31 janvier) ;

Darkest Dungeon – Cloud, console et PC (2 février) ;

Grid Legends – Cloud (2 février) ;

Hot Wheels Unleashed – Cloud, console et PC (7 février).

Dans cette dizaine de titres, un tout nouveau jeu des studios Xbox est de la partie : Hi-Fi Rush. Développé par Tango Gameworks, il s’agit tout simplement d’un jeu d’action où « le monde et les combats évoluent et bougent sur le rythme de la musique ». Nous retrouvons aussi des Preview de deux titres : Inkulinati et Roboquest.

Pour finir, il est important de souligner que plusieurs jeux vidéos quitteront le Xbox Game Pass à partir du 31 janvier 2023 :

Donut County – Cloud, Console & PC ;

Taiko no Tatsujin: The Drum Master – Console & PC ;

Telling Lies – Cloud, Console & PC ;

Worms WMD – Cloud, Console & PC.

Pour rappel, les abonnés peuvent économiser jusqu’à 20 % sur l’achat de ses titres avant leur départ du service.

