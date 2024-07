Twitch prévoit de bannir à jamais le harcèlement sexuel avec cette nouvelle catégorie de modération

S’il y a une plateforme où tous les gamers de ce monde se retrouvent, c’est bien sûr Twitch. Depuis sa création, elle est devenue la référence en matière de contenu gaming, grâce à ses millions de streamers et streameuses. Mais la plateforme est également le repaire de quelques personnes malveillantes, profitant de l’interaction en direct pour harceler les créatrices de contenu. Soucieux de ce problème, Twitch décide d’apporter une clarification de sa politique en matière de harcèlement sexuel. Et pour redoubler ses efforts, elle a ajouté une fonctionnalité de modération automatique très intéressante pour les streamers. Enquête.

Twitch, à l’assaut contre le harcèlement sexuel

Les vagues de messages de haine et de harcèlement sexuel ont terni l’image de Twitch depuis quelques années. Nombreux sont les appels à l’aide émanant principalement des streameuses, afin que la plateforme fasse quelque chose contre ces personnes malveillantes. Cette fois, Twitch semble les écouter, car elle a enfin décidé de mener une action contre cette forme d’abus.

Elle a alors publié un billet de blog, dans lequel se trouve une nouvelle définition du harcèlement sexuel. Cette dernière vise à imposer des limites sur les comportements autorisés sur la plateforme. Nous l’avons traduit pour vous :

“Selon Twitch, le harcèlement sexuel est toute action englobant les comportements non physiques de nature sexuelle provoquant une malaise, un sentiment de dégradation, de danger ou de découragement pour participer à la diffusion en direct chez les utilisateurs. De ce fait, nous interdisons les commentaires indésirables, en écrit ou en emoji, concernant l’apparence ou le corps d’une personne. Les demandes ou avances sexuelles, l’objectivation sexuelle et les déclarations ou attaques négatives liées aux comportements sexuels perçus d’une personne, quel que soit son sexe, sont également inacceptables. Nous ne tolérons pas le partage d’images ou de vidéos intimes non consensuelles, quelles que soient les circonstances. Nous nous donnons le pouvoir de signaler ce type de contenu aux forces de l’ordre.”

Une modération automatique anti-messages abusifs ajoutés

Mais Twitch ne se contente pas de modifier sa politique en matière de harcèlement sexuel. Afin de dissuader les harceleurs à passer à l’acte, la plateforme a déployé la fonction de modération automatique AutoMod. Elle permet de bloquer les messages malveillants avant même qu’ils n’apparaissent dans le chat.

Les streamers peuvent également personnaliser cette fonctionnalité. On peut par exemple monter ou descendre son degré de sévérité, selon les besoins de chacun. Bien sûr, AutoMod peut se tromper sur le contenu des messages consensuels, selon Twitch. Néanmoins, elle peut bannir toute expression de violence sexuelle sur le service de streaming, et ce, quel que soit le contexte.

Enfin, Twitch promet de mettre à jour AutoMod afin de le rendre infaillible. Au moment où on écrit ces lignes, la fonctionnalité est disponible uniquement pour la langue anglaise. Nous ne manquerons pas de mettre à jour cet article une fois que la mise à jour pour la langue française sera implémentée.

Avec ces nouvelles mesures, Twitch deviendra-t-elle enfin “l’endroit parfait pour streamer” ? Réponse dans les mois qui viennent !