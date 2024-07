La ROG Ally X, la nouvelle console portable d’ASUS, est enfin disponible !

Ça y est : après des mois de rumeurs et de teasers, la nouvelle console portable d’ASUS, la ROG Ally X est enfin disponible sur le marché. Le PC de jeu sous forme de console portable embarque les mêmes traits que sa grande sœur, mais cette fois, elle embarque une poignée d’améliorations. Elle dispose notamment d’une autonomie nettement supérieure, d’une ergonomie plus confortable et d’une capacité de stockage décuplée.

ASUS ROG Ally X, mieux qu’une Steam Deck ?

Si on parle de console pour jeux PC, un nom vient tout de suite en tête : la Steam Deck. Depuis son lancement, la console portable de Valve est toujours considérée comme la machine par excellence pour jouer à vos jeux PC n’importe où. Mais maintenant, plusieurs concurrents commencent à faire de l’ombre à la Steam Deck, et parmi eux, il y a ASUS.

Avec sa ROG Ally, sortie en 2023, ASUS s’est imposé comme une alternative solide à la Steam Deck. La raison est toute simple : la console portable est puissante. Elle embarque un design futuriste, une magnifique dalle, un OS facile à naviguer et à bidouiller, le tout avec une autonomie non négligeable. ASUS compte bien détrôner Valve, et se hisser sur le haut du panier dans le monde des consoles portables pour jeux PC.

Un an après le lancement du premier modèle, la deuxième itération de sa console portable d’ASUS est disponible. Baptisée ROG Ally X, elle apporte plus de puissance pour garantir une meilleure expérience de jeu. ASUS a intégré plusieurs révisions matérielles sur la ROG Ally X, dont un SSD M.2 de 1 To et 24 Go de RAM. Les joysticks sont également améliorés afin de pouvoir durer dans le temps. Enfin, la console tourne toujours un chipset Z1 Extreme, et embarque le même écran VRR 120Hz de 7pouces.

Mais le changement majeur reste dans la batterie. La première console portable d’ASUS avait une faible autonomie de la batterie, et ça, la firme en avait conscience. Elle a donc implanté une monstrueuse batterie de 80 Wh sur la ROG Ally X. C’est largement suffisant pour faire tourner les jeux les plus gourmands avant que vous ne passez la console au chargeur.

Fiche technique et prix

En bref, la ROG Ally X a tout pour plaire. Vous pouvez voir ci-dessous la fiche technique de la console portable :

Système d’exploitation : Windows 11 Home

Processeur : AMD Ryzen Z1 Extreme : Architecture Zen 4, 8 cœurs/16 threads (jusqu’à 5,1 GHz)

GPU : AMD Radeon Graphics (AMD RDNA 3, 12 CUs, jusqu’à 2,7 GHz, jusqu’à 8,6 Teraflops)

Écran : Dalle IPS de 7 pouces (luminosité maximale de 500 nits, temps de réponse de 7 ms, écran tactile)

Résolution : 1920×1080, taux de rafraîchissement à 120 Hz (AMD FreeSync Premium)

RAM : 24 Go LPDDR5X

Stockage : 1 To PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD (2280)

Ports 1x 3.5mm Combo Audio Jack

1x Thunderbolt 4 avec prise en charge DisplayPort

1x USB 3.2 Gen 2 Type-C avec prise en charge DisplayPort / alimentation électrique

1x Lecteur de carte microSD UHS-II (prend en charge les cartes SD, SDXC et SDHC)

Batterie : 80WHrs, 4S1P, 4 cellules Li-ion

Alimentation : Adaptateur CA 65W, sortie : 20V DC, 3.25A, 65W Entrée : 100~240V AC 50/60Hz universel

Poids : 678 g

Alors, séduits ? Si vous l’êtes, vous pouvez dès maintenant vous procurer la ROG Ally X au prix de 899 euros.

Vous pouvez voir le test de la console portable dans la vidéo ci-dessous :