Valorant : la date de sortie sur console a leaké, et c’est pour bientôt !

Lors du Summer Game Fest du 7 juin dernier, Riot Games a annoncé l’arrivée de Valorant sur console. Selon le géant derrière League of Legends et Teamfight Tactics, le FPS embarquera le même gameplay que sur la version PC. Une bêta était même déployée une semaine plus tard, pour que les joueurs sur console puissent avoir un aperçu du jeu. Malheureusement, seule une poignée de joueurs approuvés y avaient accès. Mais aujourd’hui, tout le monde peut se réjouir : d’après un leak, Valorant sortira sur console plus tôt qu’on l’aurait pensé.

Voir aussi : Splitgate 2 est annoncé, rendez-vous en 2025

Valorant sur console, la sortie est imminente

La bêta fermée de Valorant est sortie sur les consoles PS5 et Xbox Series le 14 juin, une semaine après l’annonce de Riot Games. Vous l’avez compris : vu que c’est une bêta fermée, elle est donc limitée à ceux qui ont reçu un code pour y accéder. Par conséquent, elle n’était pas accessible à tous les consoleux fans du FPS de Riot. Mais ça ne saurait tarder, car selon une fuite, vous pourrez jouer à Valorant sur votre console très prochainement.

Ce gros leak nous vient de X (ex-Twitter), chez le célèbre dataminer eXtas1s. Selon lui, la fin du bêta fermée de Valorant marquera également le lancement du jeu sur console. Attendez-vous alors à assister au début du FPS de Riot Games sur PS5 et Xbox Series à partir de ce vendredi 26 juillet.

👀🔥 EXCLUSIVA eXtas1s 🚀



FPS WEEK 🔫



1. Lo imaginabais, pero ya puedo CONFIRMAR al 100% llegada de MW3 a Game Pass en PC y Consola el 24 de Julio (No Cloud).



2. Ahora en EXCLUSIVA… el 26/07, se acabaron las betas y llega el LANZAMIENTO GLOBAL de VALORANT para consolas. pic.twitter.com/a8KoLG15W3 — eXtas1s 🎮 Noticias & Rumores (@eXtas1stv) July 21, 2024

Bien sûr, ces informations sont à prendre avec des pincettes, la dernière parole appartenant à Riot Games. Normalement, le développeur devrait faire une annonce avant la fin de la bêta fermée de Valorant sur console. Nous saurons donc si la prévision d’eXtas1s sera juste dans les prochains jours.

Pour rappel, Valorant est un jeu de tir à la première personne développé par Riot Games. Son système ressemble beaucoup à Counter Strike : Global Offensive, mais en plus accessible et plus “coloré”. Accessible gratuitement sur PC (pour le moment), il réunit actuellement plusieurs millions de joueurs actifs par jour. L’arrivée Valorant sur console fera naturellement de lui le prochain grand jeu de tir F2P sur toutes les plateformes.

Si vous avez raté l’annonce lors du Summer Game Fest, regardez la vidéo ci-dessous :