Il y a plus de trois ans, Spotify a promis d’apporter une version de streaming de qualité supérieure à son service musical. Néanmoins, ce projet ne s’est jamais concrétisé pour le moment. Hier, mardi 23 juillet, le PDG de Spotify, Daniel Ek, a remis le sujet. Il a assuré que l’entreprise est à pied d’œuvre sur cette nouvelle offre. Toutefois, il n’a pas donné de date précise sa disponibilité.

Une meilleure version de Spotify est en préparation

Pour information, cette version de streaming avec Hi-Fi sera supérieure à l’offre Premium actuelle. Des rapports récents indiquent qu’elle arrivera avec des avantages complémentaires à l’offre Premium. Il y aurait, notamment, une gestion avancée de la bibliothèque, des listes de lecture alimentées par l’intelligence artificielle et l’optimisation de la qualité sonore des écouteurs.

Selon Daniel Ek, « l’objectif ici est de proposer une bien meilleure version de Spotify ». Il explique :

Pensez à quelque chose comme 5 dollars de plus que le niveau premium actuel. Donc, c’est probablement un prix autour de 17 ou 18 dollars. Mais une sorte de version de luxe de Spotify qui a tous les avantages de la version Spotify normale, avec beaucoup plus de contrôle, une qualité bien supérieure à tous les niveaux, et d’autres choses dont je ne suis pas prêt à parler pour l’instant.

Un lancement pour cette année ?

Le tarif de ce module complémentaire Deluxe de Spotify rejoint les estimations de Bloomberg. Ce média avait estimé que le nouveau forfait coûterait environ 5 dollars de plus que le tarif actuel de Spotify qui est à 11.99 dollars. Selon Bloomberg, il est possible que Spotify lance sa version « deluxe » plus tard cette année.

En tout cas, Daniel Ek est optimiste et affirme qu’ :