Le Problème à trois corps, par les créateurs de Game of Thrones

David Benioff et D.B. Weiss, après Game of Thrones, nous reviennent avec une nouvelle adaptation de livre en série. Plus précisément, ils dirigeront pour le compte de Netflix l’adaptation en série du livre Le Problème à trois corps du chinois Liu Cixin. Cette fois, Benioff et Weiss quittent l’univers médiéval et fantasy pour nous proposer un voyage dans le monde de la science-fiction. Pour cette nouvelle série, ils seront accompagnés de Alexander Woo, producteur exécutif et scénariste pour la série True Blood. C’est le site Entertainment Weekly qui nous apprend la nouvelle.

Dan Benioff et D.B. Weiss

Le Problème à trois corps se situe en Chine, en pleine Révolution Culturelle, où le pouvoir construit une base militaire secrète dans le but de rechercher des civilisations extra-terrestres. L’astrophysicienne Ye Wenjie, en pleine « rééducation », parvient à envoyer dans l’espace un message contenant des informations sur la civilisation humaine. Ce livre, premier volet d’une trilogie, fut un succès commercial et critique. Il valut à son auteur plusieurs prix, dont le prix Hugo du meilleur roman en 2015. De plus, le magazine The New Yorker lui accorda en 2011 le surnom de « Arthur C. Clarke chinois » (co-scénariste du film 2001, l’odyssée de l’espace de Stanley Kubrick).

Liu Cixin

En Chine, une adaptation de ce roman en film est en développement depuis 2015 avec Feng Shaofeng (Détective Dee 2 et 3) et Zhang Jingchu. Néanmoins, le projet s’est vu repoussé indéfiniment. La faute à des problèmes internes chez la société YooZoo Pictures qui devait produire le film et, dit-on, la mauvaise qualité du premier montage.

« La série de science-fiction la plus ambitieuse que nous ayons lue », selon Benioff et Weiss

David Benioff et D.B. Weiss sont très heureux de pouvoir adapter Le Problème à trois corps en série. Selon un communiqué, il s’agit d’une œuvre pour laquelle ils ont un certain attachement :

La trilogie de livres de Liu Cixin est la série de science-fiction la plus ambitieuse que nous ayons lue, emmenant ses lecteurs dans un voyage allant des années 1960 jusqu’à la fin des temps, de la vie sur notre petite planète bleue jusqu’aux confins de l’univers. Nous sommes impatients de passer les prochaines années de nos vies à faire vivre ce projet pour le public du monde entier. David Benioff et D.B. Weiss

Une adaptation produite par Liu Cixin et Ken Liu

Parmi les producteurs de cette future série, nous retrouvons l’auteur original Liu Cixin ainsi que Ken Liu, également écrivain de science-fiction. C’est ce dernier qui s’est chargé de la traduction en anglais du livre pour sa sortie américaine.

Liu Cixin a affirmé être très confiant concernant cette future adaptation :

J’ai le plus grand respect et la plus grande confiance envers l’équipe créative chargée d’adapter Le Problème à trois corps pour la télévision. Je voulais raconter une histoire qui transcende le temps et les confins des nations, cultures et races ; une histoire qui nous oblige à considérer le destin de l’humanité dans son ensemble. C’est un grand honneur, en tant qu’auteur, de voir ce concept unique de science-fiction voyage et réunir une communauté de fans à travers le monde. Je suis ravi que les fans, nouveaux ou présents, découvrent cette histoire sur Netflix. Liu Cixin

Enfin, nous connaissons les producteurs exécutifs de ce projet. Et parmi eux figurent de grands noms. Tout d’abord, les acteurs Brad Pitt et Rosamund Pike via leurs sociétés de production (Plan B Entertainment et Primitive Streak, respectivement). Mais aussi Rian Johnson (Star Wars 8, À Couteaux tirés) ou encore Bernadette Caulfield, co-productrice exécutive de Game of Thrones.