Razer lance le Raptor, un écran gaming pour les joueurs exigeants

Fort de son succès dans le monde du gaming, Razer vient de lancer son écran gaming, le Raptor. Dévoilé lors du CES 2019 à Las Vegas, le Raptor de Razer à déjà raflé pas mal de prix et de reconnaissance dans le milieu de la tech et du gaming. Le magazine PC Mag l’a notifié de « Best Gaming Monitor », pour Slickdeals c’est l’« Editor’s Choice ». Pour Tom’s Hardware, le Raptor est tout simplement le « Best Monitor », et TweakTown va plus loin en lui décernant le « Best of CES ». Le Razer Raptor s’adresse avant tout aux joueurs professionnels ou ayant de grandes exigences de jeu.

Le Raptor, un écran triple A

Avec son écran 27 pouces, le Raptor dispose d’une taille idéale pour jouer. Ce moniteur est équipé d’une dalle IPS qui va prendre en charge le HDR400 avec une gamme de couleurs DCI-P3. Cette palette de couleurs, supérieure au sRGB, est utilisée par l’industrie cinématographique entre autre. Concernant le taux de rafraîchissement, Razer a mis le paquet en optant pour un taux à 144 Hz. Un rafraîchissement élevé couplé à la technologie Ultra Low Motion Blur qui va améliorer la netteté de chacune des images. De plus, le moniteur est polyvalent et prend en charge les normes AMD Freesync ainsi que la NVIDIA G-Sync. Cela évite ainsi toute cassure et décalage durant une partie quelle que soit la carte graphique.

Enfin, le Raptor dispose de nombreux profils intégrés. Que ce soit pour créer, jouer, streamer ou tout simplement travailler, un profil est déjà pré enregistré pour chacune de ses taches afin de profiter au maximum des capacités du Raptor.

Le moniteur est inclinable à 90°. Il dispose d’un système de gestion de câbles afin de pas emmêler les fils et permettre ainsi de ne pas encombrer son bureau. L’entreprise cotée à la bourse de Hong Kong permet donc aux joueurs exigeants de posséder un moniteur de qualité. Bien entendu, le Raptor dispose de la technologie Chroma intégrée.

Le Razer Raptor est disponible depuis le 24 août à un prix de vente conseillé de 799,99€ chez plusieurs revendeurs.

En partenariat avec Razer Raptor 27 Neuf 799.99 € Voir l'offre