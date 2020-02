Bienvenue dans la Pause Café, votre rendez-vous Tech et Pop Culture de la journée. Du lundi au vendredi, vous retrouverez une sélection d’actualité de la veille dans un court article récapitulatif. Dernièrement, nous vous parlions de 5G, batteries amovibles et Xbox. Quant au programme d’aujourd’hui, ça sera un peu de Wi-Fi, Huawei et Dell. Intéressé ? Alors, prenez votre petit café et sirotez-le tranquillement avec notre article !

Dell présente sa version du MacBook Air à moitié prix

Dell dévoile un nouvel ordinateur portable de sa gamme Inspiron 5000, avec une nouvelle machine au format 13 pouces, pour attaquer le marché des ultraportables inférieurs à 600€. Renfermant une configuration convenable pour ce prix (Intel Core 8è Gen, 4go a 8g LPDDR3 de ram, 128 à 512Go de SSD), Dell mise principalement sur la portabilité de cet ultraportable. En effet, il pèse moins d’1,3 kg et ses dimensions sont faites pour le glisser dans un sac et l’emmener sans s’encombrer : une hauteur de 14,9 a 18,8 mm, largeur de 307.6mm et profondeur de 204.7 mm. Son design rappelle certains détails du célèbre XPS 13, avec des bords d’écran fins, une webcam minuscule. Son usage se destine à la bureautique avec aisance.

Faille Wi-Fi, mettez vite à jour vos smartphones !

Si vous possédez un appareil cité dans la liste suivante, la sécurité de ce dernier peut être compromise :

· Amazon Echo 2e gen

· Amazon Kindle 8e gen

· Apple iPad mini 2

· Apple iPhone 6

· Apple iPhone 6S

· Apple iPhone 8

· Apple iPhone XR

· Apple MacBook

· Apple iPad Air

· Google Nexus 5

· Google Nexus 6

· Google Nexus 6P

· Raspberry Pi 3

· Samsung Galaxy S4

· Samsung Galaxy S8

· Xiaomi Redmi 3S

Une faille dans la puce WiFi de ces appareils a été découverte récemment. Découverte par la société de sécurité Eset, connue pour son antivirus, cette faille concerne les puces de marque Broadcom et Cypress Semiconductor. Celle-ci permettrait à d’éventuels hackers de forcer la reconnexion Wifi au réseau en utilisant un chiffrage quasi nul, leur permettant d’avoir accès à vos données échangées avec le réseau. Il est fortement recommandé aux utilisateurs concernés de faire la mise a jour de leurs terminaux sans tarder pour réparer la vulnérabilité.

Huawei P40 Lite, le tout petit arrive avant les grands

Entonnement, Huawei vient de dévoiler la version Lite du tant attendu Huawei P40. Il est en effet surprenant de voir la version light arriver avant la présentation des versions haut de gamme. Le smartphone reprend les caractéristiques du smartphone Huawei Nova 6 SE. Quadruple capteur photo, SoC Kirin 810, une batterie de 4 200 mAh… Venez découvrir plus d’informations dans notre article dédié au Huawei P40 Lite.

Cette rubrique vous est proposée par Bref – L’Actu, notre projet vidéo d’actualité rapide sur Twitter et YouTube. On espère que les actualités du jour autour de Wi-Fi, Huawei et Dell. On se retrouve demain pour encore plus d’actualités dans une nouvelle Pause Café !