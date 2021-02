Le moteur de recherche de Google accueille le mode sombre

Publicité

Application après application, site après site, système d’exploitation après système d’exploitation… Tout le monde propose le mode sombre. Pour ne pas se défaire à la règle, Google serait sur le point de lancer son moteur de recherche (Search) du côté obscur de la force.



Après l’éditeur de texte Docs, la plateforme de vidéo YouTube ou encore le navigateur Chrome, Google souhaite faire passer son moteur de recherche sur PC au mode sombre. C’est en tout cas ce que dévoilent de récents tests effectués par l’entreprise californienne.

Le mode sombre envahit le moteur de recherche de Google

Plusieurs sites viennent de reporter que Google serait en train de préparer l’arrivée du mode sombre pour son moteur de recherche. Windows Latest a ainsi déclaré hier que la firme de Mountain View commençait à déployer le mode sombre sur les ordinateurs tournant au minimum sur la version 1809 de Windows 10 et utilisant Chrome 76 et les versions plus récentes. Ces tests seraient en cours depuis fin 2020 selon le média.

Pour activer cette nouvelle fonctionnalité, il suffirait que votre navigateur ait le mode sombre d’activé (Paramètres / Apparence / Thème par défaut / Sombre). Vous pourrez aussi activer l’option Système par défaut afin que le moteur de recherche (et Chrome) soit en mode sombre lorsque votre système d’exploitation l’est aussi.



Une notification sur Microsoft Edge

Petite subtilité tout de même pour les utilisateurs de la version Microsoft Edge basée sur Chromium, le site a aussi remarqué qu’une notification apparaissait directement lors de l’ouverture du moteur de recherche. Cette dernière demande ainsi à l’utilisateur s’il souhaite ou non activer le mode sombre sur Google Search.



Cette actualité est en tout cas une bonne nouvelle pour le repos de vos yeux lors de soirées de travail acharnées. Une chose est sure, la pratique du mode sombre est vouée à se généraliser sur l’ensemble des applications, et notamment chez Google qui semble vouloir faire passer l’ensemble de ses services dans l’ombre.

Selon toute vraisemblance, nous entendons beaucoup parler du moteur de recherche de Google ses derniers temps. En effet, le géant du web a récemment lancé plusieurs améliorations pour ses résultats de recherches ainsi que le design de ces derniers sur mobile.

