Epic Games lance MetaHuman : un outil pour créer des visages ultra-réalistes

Epic Games n’est pas uniquement connu à travers le célèbre jeu Fortnite. En effet, l’une des plus grosses créations du groupe est l’Unreal Engine. Grâce à ce moteur de jeu, il est aujourd’hui possible de profiter de MetaHuman, un outil permettant de créer des visages de personnages ultra-réalistes afin de les incorporer dans des jeux vidéo.

Les jeux vidéo sont aujourd’hui de plus en plus réalistes. Cependant, cela demande beaucoup d’investissement en termes d’argent et de temps de la part des studios de développement afin de créer autant de détails. Pour rendre cette pratique plus accessible, Epic Games a décidé de lancer un nouvel outil compatible avec son moteur de jeu Unreal Engine : MetaHuman.

MetaHuman : rendre réaliste un visage en seulement quelques heures

Comme dit précédemment, Epic Games était connu avant Fortnite grâce à son moteur de jeu : l’Unreal Engine. Utilisé par de nombreux développeurs afin de créer des jeux vidéo, ce dernier est voué à rendre encore plus accessibles les méthodes de création. C’est dans cet objectif que MetaHuman Creator a ainsi vu le jour.

Présenté le 10 février par Epic Games, ce nouvel outil a pour ambition de permettre de créer en quelques heures des visages de personnages humains ultra-réalistes. Un processus qui au préalable pouvait prendre des semaines, voire des mois pour les développeurs. L’éditeur de visage se veut ainsi simplifié, mais comporte tout de même pléthore de paramètres afin de créer l’avatar désiré. L’entreprise déclare dans un communiqué « Vous pouvez manipuler directement les traits du visage, ajuster le teint de la peau et choisir parmi les types de corps, les coiffures, les vêtements prédéfinis, etc. Vous pouvez même modifier les dents de votre personnage ».

Epic Games déclare ensuite qu’« Une fois le personnage terminé, vous pourrez l’exporter puis le télécharger, le manipuler et il sera prêt à être animé via l’Unreal Engine ». Développé par 3Lateral et Clubic Motion, l’outil MetaHuman est d’ores et déjà disponible en démo sur le site d’Unreal Engine.