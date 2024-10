ChatGPT débarque sur Windows : une nouvelle application pour les abonnés

OpenAI vient de lancer une version préliminaire de son application ChatGPT pour Windows, disponible sur le Microsoft Store. Cependant, seuls les abonnés payants, tels que ceux de ChatGPT Plus, Enterprise, Team et Edu, peuvent en profiter pour l’instant. Cette nouvelle application permet d’accéder au célèbre chatbot basé sur l’intelligence artificielle dans une fenêtre dédiée. Ce qui facilitera ainsi son utilisation au quotidien.

Un accès rapide à ChatGPT sur Windows, tout en gardant vos applications ouvertes

Avec cette nouvelle application, OpenAI rend l’accès à ChatGPT plus pratique pour les utilisateurs de Windows. Plus besoin de passer par un navigateur pour interagir avec le chatbot : une simple combinaison de touches, Alt + Espace, permet d’ouvrir ChatGPT directement sur votre écran. Ce raccourci facilite l’accès à l’intelligence artificielle tout en vous permettant de garder vos autres applications ouvertes en arrière-plan.

Cette fonctionnalité est particulièrement utile pour ceux qui jonglent entre plusieurs tâches ou logiciels. Que vous soyez en train de rédiger un rapport, répondre à des e-mails ou faire des recherches, vous pouvez maintenant consulter ChatGPT à tout moment sans devoir changer de fenêtre. Cela simplifie la gestion de votre flux de travail, en intégrant l’IA directement dans votre espace de travail habituel.

Envoi de fichiers et nouvelles capacités du modèle o1 d’OpenAI

L’application ChatGPT pour Windows ne se limite pas seulement à la saisie de texte. Elle introduit une fonctionnalité très attendue : la possibilité de télécharger des fichiers et des images directement dans la fenêtre de discussion. Cela permet de poser des questions basées sur un document ou une photo sans avoir à copier et coller manuellement les informations dans la boîte de dialogue.

En plus de cela, l’application offre aux abonnés un aperçu exclusif du modèle o1, développé par OpenAI. Ce modèle se distingue par ses capacités de « raisonnement », une évolution qui permet à ChatGPT de mieux comprendre et traiter des demandes plus complexes. Cela pourrait être particulièrement utile dans des secteurs tels que l’analyse de données, la création de rapports détaillés, ou encore la résolution de problèmes techniques avancés.

Quelques fonctionnalités manquantes, mais des améliorations en vue

Malgré ces nouvelles possibilités, l’application Windows de ChatGPT présente encore quelques limitations. Par exemple, le mode vocal avancé, une fonctionnalité permettant de dicter des commandes et d’interagir vocalement avec ChatGPT, n’est pas encore disponible. Cette option pourrait rendre l’application encore plus pratique, notamment pour les professionnels multitâches qui pourraient l’utiliser sans avoir à taper.

Un autre point à noter : peu après le lancement de l’application ChatGPT sur Mac en juin, une faille de sécurité avait été découverte par un développeur. Cette vulnérabilité permettait de stocker les conversations en texte brut, exposant ainsi les données des utilisateurs. Heureusement, OpenAI a réagi rapidement en corrigeant le problème. Les données sont désormais cryptées localement pour garantir une meilleure sécurité des informations échangées.

OpenAI promet un accès à tous les utilisateurs d’ici la fin de l’année

Pour l’instant, seuls les abonnés payants peuvent utiliser cette application sur Windows, mais cela ne durera pas. OpenAI a déjà indiqué que la version complète de l’application sera accessible à tous plus tard cette année. Si vous n’êtes pas encore abonné, vous devrez donc attendre un peu avant de pouvoir profiter de cette nouvelle version, mais l’accès généralisé ne devrait pas tarder.