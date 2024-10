Microsoft retire l’essai Xbox Game Pass à 1 $ juste avant la sortie de Call of Duty: Black Ops 6

Microsoft a pris une décision stratégique juste avant l’une des plus grandes sorties de jeux de l’année. L’entreprise a discrètement retiré l’essai à 1 $ pour le Xbox Game Pass. Ce dernier permettait auparavant aux joueurs de tester le service pendant 14 jours. Ce retrait survient seulement quelques semaines avant la sortie de Call of Duty: Black Ops 6, prévue pour le 25 octobre. Cela signifie que les joueurs ne pourront plus accéder au jeu via un essai à bas prix, comme ils pouvaient le faire avec d’autres titres.

Microsoft cherche à maximiser ses profits avec la suppression de l’essai

La suppression de l’essai n’est pas une première pour Microsoft. En effet, la société avait déjà pris une décision similaire l’année dernière, juste avant la sortie de Starfield. Ce mouvement vise clairement à éviter que les joueurs ne profitent de cet essai bon marché pour découvrir Black Ops 6. Et ce, sans souscrire à un abonnement complet au Xbox Game Pass. Bien que l’essai de 14 jours ne coûte qu’un dollar, plusieurs joueurs choisiraient cette option avant une grosse sortie. Ce qui ne serait pas financièrement viable pour Microsoft.

Le Game Pass permet d’accéder à une vaste bibliothèque de jeux, y compris de grandes exclusivités. Cependant, Microsoft préfère inciter les joueurs à opter directement pour un abonnement mensuel ou annuel plutôt que d’offrir cette période d’essai à prix réduit. Cela pourrait être une réponse à une baisse du nombre de nouveaux abonnés. Cette tendance semble s’être accentuée ces deux dernières années.

Un choix stratégique pour encourager les abonnements Xbox Game Pass

Derrière cette décision se cache sans doute l’espoir d’augmenter le nombre d’abonnés au service Game Pass. Avec la fin de l’essai à 1 $, les joueurs désireux de jouer à Call of Duty: Black Ops 6 devront maintenant débourser pour un abonnement complet, ce qui pourrait booster les revenus générés par le service. Microsoft compte sur ce type de stratégie pour consolider sa base d’abonnés.

Il est important de rappeler que l’essai du Xbox Game Pass a déjà subi des modifications par le passé. Il offrait autrefois un mois entier de jeu à 1 $, avant d’être réduit à 14 jours.