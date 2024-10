Apple introduit l’affichage de marques dans vos appels et e-mails sur iPhone

Apple permet désormais aux entreprises de personnaliser leur présence sur votre iPhone en affichant leur logo et leur nom dans les appels entrants et les e-mails. Cette nouvelle fonctionnalité fait partie de Business Connect. C’est un service lancé par Apple en 2023 pour permettre aux marques de mieux contrôler leurs informations sur plusieurs applications iPhone comme Maps, Messages, Wallet et Siri.

Business Connect : un outil pour renforcer la visibilité des entreprises

Grâce à Business Connect, les entreprises peuvent enregistrer leurs informations et s’assurer qu’elles sont précises dans toutes les applications Apple. Ce service permet aussi d’ajouter des photos, des offres spéciales, ou encore des détails spécifiques qui facilitent l’interaction avec leurs clients. C’est un outil très utile pour les entreprises cherchant à renforcer leur présence dans l’écosystème Apple.

Les logos et noms de marque bientôt visibles dans les e-mails et appels sur iPhone

Apple permettra bientôt aux entreprises d’utiliser cette fonctionnalité pour afficher leur logo et leur nom dans les e-mails et les appels. Cela facilitera grandement l’identification d’une entreprise et vous aidera à distinguer un e-mail important au milieu de nombreux autres messages. Gmail propose déjà une option similaire, en affichant des logos vérifiés pour certaines entreprises afin de garantir l’authenticité des e-mails.

Business Caller ID : une aide pour identifier les appels d’entreprises sur iPhone

Apple lance également une nouvelle fonctionnalité appelée Business Caller ID, qui permettra aux entreprises d’afficher leur nom et leur logo lors des appels entrants. Cela pourrait s’avérer très pratique pour identifier les appels provenant d’entreprises légitimes, et éviter les spams. Vous saurez immédiatement si un appel inconnu est fiable grâce à cette nouvelle présentation visuelle des informations d’entreprise. La mise en service de cette fonctionnalité est prévue pour 2024.

Une intégration des logos dans le service Tap to Pay

Enfin, Apple prévoit d’ajouter les logos d’entreprises dans son service Tap to Pay. Cela signifie que lorsque vous effectuerez un paiement avec ce service, vous verrez apparaître le logo de l’entreprise, et non une simple icône de catégorie. Cette petite amélioration permet aux entreprises de se distinguer et d’offrir une expérience plus personnalisée lors des transactions.