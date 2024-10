Airbnb : Une nouvelle fonctionnalité permet aux hôtes d’embaucher d’autres hôtes pour gérer leurs propriétés

Airbnb facilite la gestion des locations en permettant aux hôtes d’embaucher d’autres hôtes qualifiés. La plateforme a compris que la gestion d’une propriété n’est pas toujours simple. Les hôtes font face à des défis variés, comme des clients exigeants, des prix fluctuants et un marché concurrentiel. Pour aider ses utilisateurs, Airbnb présente le réseau des « co-hôtes ».

Un réseau de co-hôtes Airbnb pour alléger la charge de gestion

Les propriétaires peuvent explorer un réseau de co-hôtes qui sont des hôtes expérimentés dans leur région. Ces co-hôtes peuvent s’occuper de différentes tâches : créer des annonces attrayantes, définir des prix compétitifs, gérer les réservations, assurer le nettoyage et même accueillir les invités. Cette approche s’inscrit dans le cadre d’une tendance grandissante vers des services de conciergerie pour les locations de courte durée.

Airbnb exige que les co-hôtes aient une note d’au moins 4,8 sur 5 et qu’ils aient hébergé un minimum de dix séjours. Ces critères garantissent que les hôtes recrutés offrent un service de qualité. De plus, chaque co-hôte peut définir ses propres tarifs sur son profil, ce qui apporte une flexibilité dans la gestion des coûts.

Une opportunité pour les hôtes Airbnb et une source de revenus

À ce jour, plus de 10 000 co-hôtes se sont déjà inscrits sur la plateforme, répartis dans des pays comme l’Australie, le Brésil, la France, le Mexique et les États-Unis. Judson Coplan, vice-président du marketing produit chez Airbnb, souligne que cette fonctionnalité répond à une demande croissante des hôtes souhaitant trouver des professionnels fiables et expérimentés pour les aider.

Cependant, l’idée de pouvoir se passer complètement d’intervention soulève des questions. Certains craignent que de grandes entreprises immobilières, possédant plusieurs propriétés, exploitent cette option. Bien que ces sociétés soient souvent perçues comme des options fiables pour les voyageurs, cela pourrait renforcer l’idée qu’Airbnb contribue à transformer les quartiers, aggravant ainsi la crise du logement actuelle.

D’autres fonctionnalités pour améliorer l’expérience des utilisateurs

Cette nouvelle fonctionnalité s’ajoute à d’autres récentes mises à jour d’Airbnb. La plateforme a également introduit des outils pour que les hôtes puissent comparer leurs annonces avec celles d’autres utilisateurs dans leur région. Pour les invités, l’application propose désormais des visites de bienvenue, des filtres de recherche améliorés et des options de paiement adaptées à chaque région.

Airbnb se montre proactive en développant ses services. Récemment, elle a lancé un programme pour offrir des réductions sur les chargeurs de véhicules électriques, ce qui témoigne de son engagement à s’adapter aux besoins des hôtes. L’application affiche également les codes de verrouillage intelligent pour faciliter l’accès aux propriétés.