Le mode Zombies de Call of Duty : Black Ops 6 se dévoile dans une nouvelle bande-annonce !

Plus que 3 mois avant l’arrivée de Call of Duty : Black Ops 6 sur nos machines ! Le célèbre FPS fera son grand retour sur la scène en apportant l’un de ses modes les plus attendus : le mode Zombies. Justement, Activision et Treyarch ont dévoilé les premières images du mode Zombies de Call of Duty : Black Ops 6. Grâce à la bande-annonce cinématique, nous avons pu retracer l’histoire de la l’escouade Requiem, les personnages jouables du mode. Appréciez !

Source : Call of Duty Blog

“Bienvenue dans Call of Duty : Black Ops 6 Zombies”

Qui dit Call of Duty dit forcément mode zombies, et c’est l’un des principaux arguments de vente de ce sixième opus. Dans une nouvelle bande-annonce, Activision et Treyarch annoncent les couleurs du mode, avec son histoire et les personnages jouables. Call of Duty : Black Ops 6 Zombies se déroule donc 5 ans après les événements de Black Ops Cold War.

Les membres de l’escouade Requiem sont toujours emprisonnés sur l’île Terminus, après la bataille contre les épidémies de morts-vivants, 5 ans auparavant. Heureusement, le Dr William Peck et une contrebandière nommée Maya Aguinaldo sont sur l’île afin de les libérer. Enfin, libre est un grand mot, car aussitôt sortis, Grigori Weaver, Mackenzie “Mac” Carver, le Dr Elizabeth Grey, Stoney “Raptor One” Maddox et Oskar Strauss sont de nouveau confrontés à une armée de zombies…

En plus de l’île Terminus, la bande-annonce dévoile une autre carte probable, qui est la ville de Liberty Falls, en Virginie-Occidentale. Bien sûr, Activision n’a pas encore donné de détails à propos des maps jouables ni le type des armes et zombies disponibles. Toutefois, Activision dévoilera des compléments d’informations sur Call of Duty : Black Ops 6 Zombies le 8 août via son blog. On y verra “un aperçu approfondi du gameplay, des informations sur les options de préparation avant le match, des détails complets sur le gameplay des Zombies et un bestiaire des morts-vivants”, selon Treyarch.

Call of Duty : Black Ops 6 sortira sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Xbox One et PC le 25 octobre 2024. Il sera également disponible dès le premier jour sur le Game Pass.