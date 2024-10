En fin de compte, Apple n’investira pas dans OpenAI

Selon un récent rapport du Wall Street Journal, Apple n’a plus l’intention d’investir dans OpenAI. Cette nouvelle arrive alors qu’OpenAI se prépare à finaliser un tour de financement impressionnant de 6,5 milliards de dollars la semaine prochaine. Et ce, avec des contributions potentielles de Microsoft et de Nvidia.

Une fin inattendue

Cette décision marque un tournant pour la firme, qui aurait réalisé un investissement significatif dans une autre entreprise de la Silicon Valley. Il y a seulement un mois, Apple avait évoqué la possibilité d’un investissement dans OpenAI. Cependant, on ne sait pas exactement quel montant était envisagé.

Microsoft et Nvidia en première ligne

Dans le même temps, Microsoft, déjà un investisseur majeur d’OpenAI avec une participation de 49 % dans ses bénéfices, semble prêt à renforcer son engagement. Selon le rapport, Microsoft pourrait injecter un milliard de dollars supplémentaires lors de ce tour de table. Nvidia, quant à elle, se positionne également comme un acteur clé dans le financement d’OpenAI, renforçant ainsi les alliances dans le secteur technologique.

Des changements internes chez OpenAI

La décision d’Apple de ne pas aller de l’avant avec cet investissement survient alors qu’OpenAI connaît des changements internes significatifs. Jony Ive, l’ancien responsable de la conception chez Apple, a récemment confirmé qu’il collabore avec OpenA. Et ce, dans le but de développer un produit matériel d’intelligence artificielle. Ils prévoient d’intégrer ChatGPT dans iOS 18 plus tard cette année. Ce partenariat permettra à ChatGPT de traiter des demandes d’informations en complément de Siri, l’assistant vocal d’Apple.

Apple et OpenAI : Un partenariat sans échanges financiers

Il est intéressant de noter qu’Apple et OpenAI ne s’échangent pas d’argent dans le cadre de leur partenariat. Bloomberg a rapporté qu’Apple estime que la visibilité offerte par l’intégration de ChatGPT dans iOS 18 est « d’une valeur égale ou supérieure » à l’argent. Cette approche montre comment les entreprises technologiques naviguent dans un écosystème complexe, cherchant des bénéfices mutuels au-delà des transactions monétaires.