Assetto Corsa EVO dévoile enfin sa première bande-annonce avec sa date de sortie

Annoncé pour la première fois en 2021, Assetto Corsa EVO a attendu trois années avant de sortir ses premières images. Et c’est normal : le petit bébé de Kunos Simulazioni a une réputation à maintenir. Promettant de repousser le réalisme au niveau supérieur, l’équipe de production a donc préféré prendre son temps. Maintenant, Kunos Simulazioni est fin prêt ! Dans sa toute première bande-annonce, Assetto Corsa EVO dévoile ses quelques voitures jouables et sa date de sortie tant attendue. Une vidéo émouvante sous fond de discours épique, pour le grand plaisir des fans de 4 roues.

Enfin ! Après des années d’attente, les fans de jeux de simulation peuvent enfin soupirer de soulagement. Toujours dans le souci d’offrir le jeu de simulation de course par excellence, Kunos Simulazioni n’a pas fait les choses à moitié pour la première bande-annonce d’Assetto Corsa EVO. La vidéo se dote d’un graphisme épuré, lisse, laissant entrevoir un jeu très réaliste. Et ça se voit tant sur le paysage que sur les voitures. Voyez par vous-même :

Comme ses prédécesseurs, Assetto Corsa EVO propose des circuits très détaillés, scannés au laser. Grâce à cette technologie caractéristique de la série, les joueurs auront un rendu réaliste des circuits emblématiques comme Imola, Brands Hatch, et le légendaire Nürburgring Nordschleife dans le jeu. Selon Kunos Simulazioni, “Les circuits sont reproduits avec une extrême précision grâce à la technologie Laserscan, qui, combinée à un nouvel algorithme simulant le comportement réaliste de l’asphalte et des conditions météorologiques dynamiques, offre aux pilotes une expérience de course plus satisfaisante et plus immersive”.

Maintenant, parlons voitures. Le jeu va sûrement faire baver les fans de voitures de luxe, avec son lot de bolides ! Les aficionados d’entre nous reconnaîtront la Mk6 Mini, l’Alfa Romeo Giulia Sprint GT, la Lotus Emira, la Porsche 911, ou encore la Morgan Super 3 dans la bande-annonce. “Assetto Corsa EVO se distingue par l’attention minutieuse portée à chaque véhicule, modélisé à l’aide d’un système avancé qui reproduit avec précision les performances mécaniques, électroniques et aérodynamiques”, déclare le développeur.

Une fois de plus, Assetto Corsa va élever le genre des simulations de course avec ce nouvel opus. Si vous êtes conquis par la bande-annonce, la version Early Access d’Assetto Corsa EVO vous attend le 16 janvier 2025.