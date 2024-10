Like a Dragon : Pirate Yakuza in Hawaii dévoile une première vidéo de gameplay au TGS 2024

Le Tokyo Game Show 2024 a réservé une belle surprise aux fans de la célèbre franchise Yakuza, désormais rebaptisée Like a Dragon. Pour continuer dans sa lancée pour la promotion de son jeu, Sega dévoile un aperçu exclusif de Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii, dévoilant 13 minutes de gameplay. Eh oui : contrairement à ce que l’on pense, ce n’est pas juste un spin-off de la licence. Ce nouvel opus fera partie de la saga principale, et apportera de nouvelles intrigues, un tout nouvel univers…et un nouveau protagoniste. À l’abordage !

Que nous réserve la démo de Like a Dragon : Pirate Yakuza in Hawaii

Grâce à IGN, nous avons les premières images jouables de Like a Dragon : Pirate Yakuza in Hawaii, tout droit sorti du TGS 2024. Dans une vidéo de 13 minutes, Sega nous donne un aperçu de ce que sera le quatrième opus de l’ex-saga Yakuza. Contrairement à ces prédécesseurs, Like a Dragon : Pirate Yakuza aura pour protagoniste Goro Majima. Après 7 ans d’absence, le personnage devient enfin jouable, et embarque une nouvelle panoplie de coups dévastateurs.

Le Chien Fou de Shimano se dote alors de nouvelles techniques. D’abord, il y a la posture Mad Dog, lui permettant de dégainer une dague et infliger des dégâts supplémentaires et remplir une jauge de folie. Majima est également capable de faire des combos aériens avec cette technique, pimentant ainsi le gameplay au-delà des habituelles bagarres de rue. Quant à la posture Sea Dog, elle permet de se faufiler entre des dizaines d’adversaires et de les achever avec deux coutelas et un pistolet. Un beat’em’up à la sauce Yakuza, pour rester dans le thème…

Pour finir, le jeu fera partie de la saga principale Like a Dragon. Selon Hiroyuki Sakamoto, le producteur de la série, l’histoire du jeu explore l’interaction de Goro Majima avec l’organisation religieuse de Palekana, présentée dans Like a Dragon: Infinite Wealth (2024). “Ce n’est pas un spin-off, c’est la suite de l’histoire principale. S’il s’agissait d’un spin-off, il se déroulerait à une époque et dans un lieu différents. Donc, il s’agit d’une suite,” conclut Sakamoto.

Like a Dragon : Pirate Yakuza in Hawaii sortira le 28 février 2025 sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. En attendant, appréciez la vidéo de gameplay :