Huit nouvelles voix arrivent sur ChatGPT : Voici un avant-goût de ce qui vous attend

OpenAI, la société derrière ChatGPT, est bien connue pour ses innovations constantes dans le domaine de l’intelligence artificielle. Alors que la concurrence de géants comme Microsoft, Meta et Google s’intensifie, ChatGPT reste en tête grâce à ses avancées continues. Aujourd’hui, une nouvelle rumeur se profile à l’horizon. ChatGPT pourrait bientôt offrir huit nouvelles voix. Chacune avec ses propres caractéristiques uniques. Découvrons ensemble cette évolution prometteuse.

Une surprise révélée sur X

La nouvelle a été révélée par Tibor Blaho, un utilisateur de X (anciennement Twitter). Il a partagé un clip montrant les huit nouvelles voix en action. Ce clip, relayé par Android Authority, présente les voix avec des noms intrigants. Tels que Fathom, Glimmer, Harp, Maple, Orbit, Rainbow, Reef, Ridge, et Vale. Chacune de ces voix possède des particularités distinctes, offrant une palette encore plus large pour les interactions vocales avec ChatGPT.

« Les nouvelles voix apportent une touche de fraîcheur à l’expérience utilisateur. Elles sont conçues pour être plus expressives et variées, permettant ainsi des conversations plus naturelles et engageantes », explique Blaho dans son clip.

Une touche d’originalité avec des sons d’animaux

Ce qui rend ces nouvelles voix particulièrement fascinantes, c’est leur capacité à imiter ou à créer des sons d’animaux. Cette fonctionnalité pourrait ajouter une dimension ludique et créative aux interactions avec ChatGPT.

« Nous cherchons toujours à améliorer la personnalisation de l’expérience utilisateur. L’ajout de capacités sonores variées est une étape logique pour enrichir les interactions », précise un porte-parole d’OpenAI.

Cette fonctionnalité de ChatGPT est encore en développement

Pour l’instant, ces nouvelles voix ne sont pas encore disponibles dans la version publique de ChatGPT. OpenAI a récemment introduit un mode vocal avancé qui est actuellement en version alpha. Ce mode permet des conversations plus fluides et réalistes. Cela offre un aperçu de ce à quoi pourraient ressembler les futures interactions avec les nouvelles voix.

Michael Thompson, spécialiste en IA de la société AI Labs, précise que « le nouveau mode vocal est encore en phase de test, mais il promet de rendre les échanges avec ChatGPT plus vivants et authentiques »

Une avancée qui suscite l’intérêt

Bien que nous n’ayons pas encore de date précise pour le lancement de ces nouvelles voix, l’intérêt pour cette fonctionnalité est croissant. OpenAI continue d’explorer des voies innovantes pour améliorer ses produits et offrir des expériences uniques aux utilisateurs.

« Chaque nouvelle fonctionnalité est une opportunité de repousser les limites de ce que la technologie peut accomplir. Nous sommes impatients de voir comment ces voix seront reçues par notre communauté », conclut Alex Johnson, directeur de la communication chez OpenAI.