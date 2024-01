OpenAI et Microsoft subissent la colère de nombreux auteurs

En novembre 2023, un groupe d’auteurs de non-fiction a intenté une action en justice contre OpenAI et Microsoft. Les auteurs accusaient ces deux entreprises de voler leur travail pour former les modèles de langage (LLM) d’OpenAI. En d’autres termes, Microsoft et OpenAI auraient commis une violation de la propriété intellectuelle d’autrui pour former leur technologie d’intelligence artificielle générative.

OpenAI et Microsoft se sont servis sur les œuvres d’autrui pour former leur IA

Actuellement, de plus en plus d’auteurs poursuivent ces deux entreprises. C’est le cas notamment des journalistes Nicholas A. Basbanes et Nicholas Gage qui estiment être en présence d’un « vol massif et délibéré d’œuvres protégées par le droit d’auteur ». Les écrivains professionnels ont alors mis en œuvre un recours collectif.

Dans leur plainte, les auteurs affirment ne disposer que d’un capital limité pour financer leurs recherches. Certains financent même eux-mêmes leurs projets. Pourtant, de leur côté, Microsoft et OpenAI disposent d’ « un accès facile à des milliards de capitaux ». Les plaignants affirment ainsi que ces entreprises ont tout simplement « volé » leurs « œuvres protégées par le droit d’auteur pour construire une autre industrie commerciale de plus d’un milliard de dollars ».

D’après la plainte, utiliser des œuvres protégées par le droit d’auteur serait une « stratégie délibérée » de la part de ces entreprises. Comme cela, elles n’auraient pas à payer des auteurs et profiteraient d’ « une marge bénéficiaire encore plus élevée ». Les auteurs reprochent à ces entreprises de ne pas avoir exploré d’autres options de financement. Par exemple, le partage des bénéfices au lieu de juste subtiliser les travaux et recherches d’autrui.

137.000 euros par violation d’une œuvre protégée par le droit d’auteur

En tout cas, les plaignants veulent « représenter une classe d’écrivains dont les œuvres protégées par le droit d’auteur ont été systématiquement pillées » par Microsoft et OpenAI. En guise de dommages et intérêts, ils demandent jusqu’à 150.000 dollars (environ 137.000 euros) par œuvre violée. Les plaignants demandent aussi une injonction permanente « pour empêcher que ces préjudices ne se reproduisent ».

Pour information, ce n’est pas la première fois qu’OpenAI fait face à de telles accusations. L’entreprise doit déjà répondre à d’autres accusations d’utilisation d’œuvres protégées pour former ses LLM. Parmi la liste croissante des plaignants, on peut citer les auteurs de fiction George RR Martin, Josh Grisham et Jodi Picoult.