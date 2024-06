Tesla : Elon Musk se met les actionnaires à dos à cause de xAI !

Plusieurs actionnaires ont accusé le milliardaire et fondateur de xAI de détourner des talents et des ressources de Tesla au profit de xAI. Ils ont intenté une action en justice dans le Delaware. Dans leur plainte, ils accusent Musk d’avoir manqué à son obligation fiduciaire envers Tesla en créant une société d’IA rivale. Rappelons que la start-up xAI a été créée en 2023. Mais ce ne sont pas les seules accusations que subit le milliardaire.

De quoi est-il accusé ?

D’après un récent rapport de CNBC, Elon Musk a ordonné que des milliers de puces d’IA fabriquées par Nvidia destinées à Tesla soient détournées vers le réseau social X. Le milliardaire a répondu sur X que Tesla n’avait pas la capacité d’accepter les GPU Nvidia. Étant donné que l’usine de la société à Austin, au Texas, est incomplète.

Il semble aussi que le milliardaire exagère l’achat de puces d’IA pour Tesla, d’après les courriels d’employés de Nvidia obtenus par CNBC. Il a estimé que la compagnie dépenserait 3 à 4 milliards de dollars en puces d’IA de Nvidia en 2024. Pourtant, beaucoup de ces processeurs sont en route vers X et principalement sa filiale d’IA, xAI. Par conséquent, c’est cette dernière qui profite le plus de cette situation. Pour rappel, l’entreprise a lancé Grok, une version plus audacieuse de ChatGPT, disponible uniquement pour les abonnés Premium.

Dans cette histoire, les plaignants accusent également le conseil d’administration de Tesla de ne rien faire. Ce qui a pour conséquence de permettre à Elon Musk de piller les ressources et de créer des milliards de dollars de valeur liée à l’IA au détriment de Tesla.

De nouvelles plaintes déposées contre Tesla et Elon Musk

Nous ne sommes pas au bout de nos surprises. En effet, Elon Musk n’est pas face à un seul procès d’actionnaire. Un investisseur institutionnel a également poursuivi Tesla. Il affirme que le milliardaire a gagné des milliards de dollars en vendant des actions et en utilisant des informations privilégiées.

Selon les plaignants, Elon Musk a cherché à positionner Tesla comme une puissance de la robotique et de l’IA et non comme un constructeur automobile. En tout cas, la valeur de Tesla a actualité augmenté par rapport aux autres constructeurs automobiles.