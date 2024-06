Les nouveautés du Xbox Game Pass : Amusement garanti et aventures inédites en perspective !

Le soleil de juin chauffe, et l’approche de l’été se fait sentir. Heureusement pour les gamers, le Xbox Game Pass promet des heures de fraîcheur avec l’arrivée de nouveaux jeux. Amateurs de football, de fermes, ou d’aventures souterraines, préparez-vous à une fin de mois riche en divertissement.

Nouveautés du Xbox Game Pass

La première nouveauté est le jeu « Still Wakes the Deep » dont l’ambiance sombre et angoissante est déjà disponible sur Cloud, PC et Xbox Series X|S. De plus, le jeu « My Time at Sandrock » sortira le 19 juin et permettra aux joueurs de s’essayer à la vie de fermier sur Cloud, Console et PC.

Et ce n’est pas tout, Keplerth arrivera sur PC le 20 juin et « EA Sports FC 24 » sera disponible à partir du 25 juin sur EA Play (Cloud, Console et PC). Les adeptes d’exploration souterraine seront aussi servis avec l’arrivée de « SteamWorld Dig » et « SteamWorld Dig 2 » respectivement le 26 juin sur Cloud et Console, puis sur Cloud, Console et PC. Enfin, « Robin Hood Sherwood Builders » complétera ce riche tableau dès le 27 juin.

Des bonus au menu

Les abonnés au Xbox Game Pass Ultimate vont également profiter de nouveaux avantages. Ils bénéficieront notamment de contenu en jeu pour Smite et Monster Hunter Now.

N’attendez plus, plongez dans ces nouvelles aventures et partagez avec vos amis frissons, compétitions et créativité endiablée. Cet été, rien de tel que le Xbox Game Pass pour allier passion et soirées rafraîchissantes. Allez-vous succomber devant ces nouveautés ?