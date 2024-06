Et si le succès d’Apple est un iPad qui se plie en deux ?

Plier un iPad en deux est une très mauvaise idée si vous voulez continuer à utiliser votre iPad. Mais, selon Allison Johnson, une écrivaine et une éditrice de The Verge, un iPad devrait se plier en deux pour en faire un véritable succès. Selon elle, avec les iPhone Pro, l’iPad Pro, l’iPad Mini et l’iPad Air, Apple peut condenser quatre technologies en un seul produit : Un téléphone pliable iPad qui enthousiasmerait beaucoup plus d’utilisateurs.

Un iPad a beaucoup plus de sens quand on l’imagine comme un téléphone pliable

Allison Johnson a déclaré qu’il est difficile de s’enthousiasmer pour une tablette quand on a déjà un téléphone et un ordinateur. Les dirigeants d’Apple aiment vendre pleinement un téléphone et une tablette aux gens et n’avaient pas l’intention de leur vendre un seul produit à la place.

Avec les iPhone Pro qui ont plus de puissance de traitement, l’iPad Pro qui est un ordinateur incroyable, mais que personne ne peut utiliser comme ordinateur et l’iPad Mini qui fait office de téléphone dans le style du Samsung Galaxy Z Fold 5, Apple semble avoir toutes sortes d’idées pour plier les choses en deux, y compris un gros iPad qui ressemble un peu à un MacBook et un iPhone à clapet, affirme toujours l’écrivaine.

À côté de cela, Apple a déjà atteint une minceur optimale. Avec l’iPad Pro le plus fin qui mesure 5,1 mm, le plier en deux peut offrir un meilleur usage pour ses utilisateurs. Allison Johnson ajoute que si Apple veut insister sur le fait que des éléments comme une barre d’onglets flottante sont des outils multitâches suffisamment efficaces pour permettre aux utilisateurs de faire avancer les choses sur un iPad, la société peut tout aussi bien transformer l’objet en téléphone.

Cet appareil pourrait devenir plus utile encore pour les utilisateurs

Les nouvelles fonctionnalités d’écriture manuscrite de l’iOS 18 sont incroyables. Grâce à un Apple Pencil, vous pouvez rédiger une note et une fonctionnalité appelée Smart Script qui améliore automatiquement votre écriture.

Mais le plus intéressant dans cette fonctionnalité, c’est qu’elle peut effacer une partie de votre note manuscrite et le texte coulera pour remplir l’espace vide. Une solution qui résout les problèmes avec l’écriture au stylet. Ce qui amène Allison Johnson à dire qu’une tablette plié en deux peut vous aider à écrire vos notes sur un grand écran semblable à une tablette pour le plier ensuite afin de l’emporter.