Créez le futur de l’IA et gagnez une DeLorean : Le défi excitant du Gemini API Developer competition

Generative AI a fait son entrée sur la scène technologique et c’est à vous, développeurs, de façonner son avenir. Quelle que soit votre expérience ou le domaine de prédilection – mobile, web et autres – Google vous invite à rejoindre le concours Gemini API Developer Competition.

L’avenir de l’IA applicative est entre vos mains

Vous souvenez-vous des premiers jours d’Internet ? Cette explosion de créativité et l’émergence de nouvelles façons de se connecter, de jouer et d’apprendre ? Nous sommes aujourd’hui à un point d’inflexion similaire avec l’IA. Google est impatient de découvrir comment vous intégrerez l’API Gemini dans vos applications.

Le défi est simple mais stimulant : Utilisez l’API Gemini pour développer des applications qui pourraient solutionner des problèmes réels. Il pourrait s’agir d’un système de réponse aux catastrophes piloté par l’IA, d’un jeu éducatif qui s’adapte à l’utilisateur ou même d’un chatbot qui offre un service client hors pair.

Le voyage vers l’IA de demain commence avec l’API Gemini

L’API Gemini disponible sur le Google AI Studio facilite la création et le prototypage avec les puissants modèles Gemini. Ainsi, vous avez accès à des fonctionnalités telles que l’ajustement, les instructions système et le mode JSON. Trouvez l’inspiration à partir de notre galerie de prompts ou explorez des exemples de code et plus encore sur le livre de recettes API Gemini.

Construire un avenir meilleur et partir avec style

En participant à ce concours, vous aurez non seulement la possibilité de montrer votre ingéniosité, mais aussi de gagner de superbes prix. Le grand prix n’est autre qu’une DeLorean électrique 1981 personnalisée. D’autres prix sont offerts dans divers domaines, notamment des prix d’innovation pour l’impact, l’utilité et la créativité. Les meilleures applications à travers les différentes plateformes et outils seront également récompensées. Pour voir la liste complète des prix (y compris un prix en cash d’un million de dollars) et des catégories, consultez ai.google.dev/competition

Le concours se poursuit jusqu’au 12 août 2024. Une fois le concours terminé, vous pourrez voter pour votre application préférée pour le prix du public. Construisez un avenir meilleur avec l’API Gemini dès maintenant and #buildwithgemini.

Alors, que pensez-vous de ce concours ? Quel impact pensez-vous que l’intelligence artificielle puisse avoir sur votre domaine ? N’hésitez pas à partager vos idées avec nous et à en discuter dans les commentaires ci-dessous.