JBL annonce trois nouvelles enceintes connectées – CES 2022

Après avoir lancé une nouvelle gamme d’écouteurs, en septembre dernier. Le fabricant JBL, a annoncé la sortie de trois nouvelles enceintes, pour faire la fête cet été.

JBL étoffe sa gamme d’enceintes portables avec trois nouveaux modèles, qui bénéficient d’amélioration significative par rapport aux générations précédentes, avec un nouveau design et le son JBL Original Pro Sound. Les trois enceintes disposent d’une connexion sans fil Bluetooth® V5.3. Vous pourrez connecter jusqu’à deux smartphones ou tablettes à l’enceinte sans fil.

La JBL Pulse 5 associe un son immersif à 360° à un show de lumière à LED pour ajouter une nouvelle dimension dynamique à n’importe quel environnement.

De son côté, la JBL BoomBox 3 permettra de faire la fête jusqu’au bout de la nuit avec son nouveau design associé à son système trois voies et à ses 24 heures d’autonomie.

Pour vos soirées, la dernière JBL PartyBox Encore permettra de faire la fête en chanson.

Enceinte JBL Boombox 3

La JBL Boombox 3 délivre un son impressionnant dans n’importe quel environnement. Elle est dotée d’un tout nouveau système trois voies avec un puissant subwoofer oval, deux médiums et deux tweeters. Entièrement revue, cette nouvelle enceinte portable offre des basses plus profondes que ses prédécesseurs et encore plus puissantes qu’auparavant. De plus, avec ses 24 heures d’autonomie et le son JBL Original Pro Sound, elle répondra toujours présente pour danser jusqu’à l’aube.

L’indice IP67 garantit sa résistance à l’eau et à la poussière afin de braver les éléments. Dotée d’une poignée métallique robuste avec une confortable poignée en silicone emblématique, l’enceinte ne passera pas inaperçue tout en offrant une portabilité sans faille. De plus, avec le chargeur intégré à la JBL Boombox 3, vos appareils resteront chargés en permanence. Enfin, grâce à la fonction PartyBoost, les mélomanes peuvent encore améliorer leur expérience en connectant la JBL Boombox 3 à d’autres enceintes compatibles JBL PartyBoost pour un son encore plus impressionnant et plus puissant.

Caractéristiques de la JBL Boombox 3

Coté son Un son épique avec des basses monstrueuses Autonomie Jusqu’à 24h; recharge via USB C Connexion Bluetooth V5.3; jusqu’à deux smartphones ou tablettes Association d’enceintes Oui: Associez deux enceintes JBL Boombox 3 avec le JBL PartyBoost pour bénéficier d’un son stéréo, ou connectez plusieurs enceintes compatibles JBL PartyBoost pour donner une autre dimension à vos soirées Indice de protection IP67 Petit plus Recharge USB : PowerBank intégré Coloris Noir et camouflage Prix 549€

Enceinte JBL Pulse 5

La JBL Pulse 5 offre une véritable expérience sonore immersive à 360° et un spectacle lumineux, qui permettent de créer une ambiance lumineuse. Les lumières éclatantes qui se synchronisent parfaitement avec la musique ajoutent une dimension nouvelle et envoûtante à l’expérience d’écoute.

La dernière-née de la célèbre gamme JBL Pulse offre 12 heures d’autonomie sur une seule charge. Son indice IP67 garantit la résistance à l’eau et à la poussière pour l’emporter n’importe où, y compris à la plage et à la piscine. Pour ce faire, l’enceinte est dotée d’une solide sangle. Par ailleurs, grâce à la fonction JBL PartyBoost, les amateurs de musique peuvent connecter l’enceinte à une quantité infinie d’autres enceintes sans fil compatibles JBL PartyBoost. Et notamment d’autres JBL Pulse pour créer un show lumineux encore plus intense avec un son encore plus puissant. Enfin, les fêtards ont même la possibilité de choisir les couleurs et les effets pour créer l’ambiance de leur choix grâce à l’application JBL Portable, avec ou sans musique.

Caractéristiques de la JBL Pulse 5

Coté son Un son à 360° Autonomie Jusqu’à 12h, recharge via USB C Connexion Bluetooth V5.3; jusqu’à deux smartphones ou tablettes Association d’enceintes Oui: Associez deux enceintes JBL Pulse 5 avec le JBL PartyBoost pour bénéficier d’un son stéréo, ou connectez plusieurs enceintes compatibles JBL PartyBoost pour donner une autre dimension à vos soirées Indice de protection IP67 Petit plus Éclairage LED à 360°, paramétrable via l’application JBL Coloris Unique Prix 249€

JBL PartyBox Encore

La JBL PartyBox Encore délivre un son impressionnant avec une puissance de 100 W, et des effets lumineux intégrés synchronisés avec la musique. La JBL PartyBox Encore est également livrée avec un micro numérique sans fil pour que les fêtards puissent chanter sur leurs titres préférés tout au long de la nuit.

Son format portable n’impacte en rien sa puissance et le plaisir qu’elle procure. Dotée d’une poignée en caoutchouc, la JBL PartyBox Encore est facile à transporter pour écouter de la musique lors des barbecues dans le jardin ou pour les soirées karaoké. Grâce à son autonomie jusqu’à 6 heures et à son indice de protection IPX4 contre les éclaboussures, les amateurs de musique peuvent faire la fête jusqu’au bout de la nuit aussi bien à l’intérieur qu’en extérieur, sans jamais se soucier de la météo.

Avec son interface située sur la partie supérieure de la JBL PartyBox Encore permet aux utilisateurs de d’accéder facilement aux réglages du show lumineux, du volume et du micro. Grâce à l’application dédiée JBL PartyBox, ils peuvent également personnaliser les effets lumineux dynamiques avec des effets stroboscopiques et les spots de lumières qui se synchronisent au rythme de la musique. Enfin, les chanteurs amateurs pourront s’en donner à cœur joie avec le micro qui est fourni.

Fonctionnalités de la JBL PartyBox Encore :