Sony présente sa nouvelle gamme de téléviseurs BRAVIA XR – CES 2022

Sony annonce lors du CES 2022 l’arrivée des nouveaux téléviseurs BRAVIA XR. Les nouveaux modèles mini-LED MASTER Series 8K Z9K et 4K X95K, MASTER Series A95K, MASTER Series 4K OLED A90K et A80K, et 4K LED X90K sont donc présentés.

Des nouveaux modèles, du 42 au 85 pouces

Pour 2022, Sony propose une multitude d’écrans, dans diverses technologies, mais également dans différentes tailles.

Sony Bravia XR – CES 2022

Au menu, du mini LED, de l’OLED et du LED. Pour le mini LED les tailles vont du 85 au 65 pouces, pas en dessous pour ce type de technologie. Propulsé par le Cognitive Processor XR™, le système XR Backlight Master Drive contrôle le rétroéclairage mini-LED sur les séries Z9K et X95K pour une luminosité précise et réaliste. Il permet de profiter de lumières éclatantes et de noirs profonds, sans aucun reflet ou halo autour des hautes lumières.

Le Cognitive Processor XR™ accompagne également la nouvelle dalle OLED du modèle A95K équipé du XR Triluminos Max. Les dalles sont déclinées en 65 et 55 pouces pour ce modèle tandis que la série A90K dispose de dalles en 48 et 42 pouces. Concernant le OLED A80K, ses diagonales sont de 77, 65 et 55 pouces. A noter donc l’apparition de petites tailles de dalles OLED en 42 et 48 pouces. Le prix sera certainement beaucoup plus abordable. Néanmoins, même 48 pouces, cela reste un peu dépassé sur le marché en diagonale d’écran.

Pour terminer, Sony propose une gamme LED, la série X90K avec des déclinaisons en 85,75,65 et 55 pouces.

De nouvelles fonctionnalités pour les Bravia XR

Les téléspectateurs pourront découvrir les technologies Acoustic Surface Audio+™ pour les modèles OLED et Acoustic Multi-Audio™ pour les modèles LED. L’expérience sera plus immersive grâce à un positionnement précis du son pour assurer l’harmonie des images et des sons. La gamme propose également le Netflix Adaptive Calibrated Mode qui est capable d’ajuster automatiquement le traitement de l’image en fonction de la lumière ambiante. De plus, le nouveau BRAVIA CORE Calibrated Mode de Sony règle automatiquement la qualité de l’image affichée pour la rapprocher des intentions du réalisateur. Tous les BRAVIA XR 2022 seront également « Perfect for PlayStation®5 », ce qui signifie qu’ils comportent deux fonctionnalités exclusives : l’Ajustement HDR Automatique et le Mode Image Automatique.

Cette année, Sony inaugure également la BRAVIA CAM, une nouvelle caméra originale capable de localiser les utilisateurs et d’optimiser l’image et le son en conséquence. Elle propose aussi des commandes gestuelles, un chat vidéo et de nombreuses autres nouvelles fonctions.

Les prix et les dates de disponibilité seront annoncés prochainement