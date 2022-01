Jabra présente les Elite 4 Active : de nouveaux écouteurs pour les sportifs – CES 2022

À l’occasion du CES 2022, le constructeur audio Jabra a présenté une nouvelle paire d’écouteurs true wireless. Les Elite 4 Active, conçus pour les sportifs, s’imposeront-ils sur le marché en 2022 ?

La nouvelle référence pour les sportifs : les Elite 4 Active

Fin août, Jabra avait ainsi annoncé la sortie de trois paires d’écouteurs, et la marque revient encore avec une référence pour compléter la gamme avec les Jabra Elite 4 Active.

Conçus pour les sportifs et les activités outdoor, les Jabra Elite 4 Active sont certifiés IP57 : ils sont donc résistants à la poussière et à l’eau. Ils sont dotés de 4 micros et proposent jusqu’à 7 heures d’autonomie sans le boîtier de charge et 28 heures d’autonomie totale avec l’étui de charge. Ils proposent la suppression active du bruit (ANC), mais aussi un mode HearThrough qui permet d’amplifier les bruits ambiants.

Équipés de la charge rapide, ils permettent 1 heure d’écoute après seulement 10 minutes de chargement. Cependant, les Elite 4 Actives n’offrent ni recharge sans fil ni capteurs de détection de l’oreille. La musique ne se mettra donc pas automatiquement en pause lorsque vous retirez un écouteur et ne se remettra pas en marche lors de son insertion dans le canal auditif.





Spécialement conçus pour vous accompagner dans votre pratique sportive, les Jabra Elite 4 Active, couplé à l’application Jabra Sport Life app, vous permettent finalement de suivre votre fréquence cardiaque et d’analyser votre condition physique. Il est même possible de profiter d’un coaching audio personnalisé pendant vos séances sportives.

Les Elite 4 sont commercialisées au prix de 120 €. Ils sont déclinés en trois coloris différents : noir, bleu ou menthe.

Une mise à jour pour les Jabra Elite 7 Pro

Dans le même temps, Jabra a annoncé une mise à jour intéressante pour ses écouteurs haut de gamme, les Elite 7 Pro et 7 Active. Celle-ci, qui sera déployée d’ici peu, ajoutera aux écouteurs une compatibilité multipoint. Cela permettra aux utilisateurs d’appairer les écouteurs à deux appareils pour les utiliser en même temps.

