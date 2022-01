Sony veut concurrencer Tesla avec son SUV électrique Vision-S 02 – CES 2022

Le marché des voitures électriques continue de faire rêver un groupe nombre d’acteurs du monde de l’high-tech. Pour concurrencer Tesla, Sony vient notamment de révéler au CES 2022 un nouveau prototype de voiture électrique : la Vision-S 02. Ce SUV aux courbes élégantes ainsi qu’un intérieur épuré vient ainsi facilement faire de l’œil aux conducteurs. D’ailleurs, la firme nippone est venue réassurer son intention d’entrer sur le marché des voitures électriques en annonçant le lancement d’une filiale baptisée Sony Mobility pour printemps 2022.

La Vision-S 02 de Sony vient s’attaquer aux véhicules Tesla

À l’occasion du CES 2022, Sony est revenu assurer son intention d’arriver sur le marché des voitures électriques en annonçant le prototype Vision-S 02. Ce SUV s’appuyant sur la plateforme EV/cloud embarque bien évidemment une myriade de capteurs (LiDAR, CMOS, ToF…) afin d’assurer un système d’aide à la conduite performant. La firme est d’ailleurs venue rappeler que des tests sont en ce moment menés en Europe afin de lancer une technologie d’aide à la conduite de niveau 2+ sur les routes publiques.

Avec ses courbes agréables à l’œil ainsi que son intérieur gris mat très sobre, le véhicule peut accueillir jusqu’à 7 personnes à son bord ; et dispose d’une connexion 5G, de commandes gestuelles et vocales ainsi que d’un centre de divertissement se rapprochant beaucoup de celui des Tesla. Sony n’est cependant pas venu annoncer d’autonomie pour ce véhicule. On apprend cependant que le SUV électrique Vision-S 02 permettra de jouer à des jeux AAA grâce au cloud gaming.

Outre l’annonce de cette très belle voiture électrique, Sony est venu confirmer purement et simplement son entrée sur le marché automobile via la création d’une filiale du nom de Sony Mobility durant le printemps 2022. Kenichiro Yoshida, président du conseil d’administration de Sony, a d’ailleurs déclaré à travers un communiqué : « Nous explorons un lancement commercial du véhicule électrique de Sony« . Cela semble ainsi être la fin des concept-cars et la commercialisation très prochaine d’un premier modèle.

