Test – Sharp SumoBox CP-LS100 : Une enceinte portable qui déménage

Avis aux fans de musique, Sharp dégaine un grosse enceinte pour animer vos soirées. La Sharp SumoBox CP-LS100 est un joli bébé offrant qualité sonore, finitions impeccables et utilisations intérieure comme extérieure. Un enceinte qui propose également de nombreuses connectiques différentes permettant des utilisations variées. Que vaut ce gros haut-parleur dans la réalité ? Éléments de réponses tout au long de ce test, où j’ai pu amener la SumoBox pour des sorties en extérieurs.

Unboxing

Livrés avec l’enceinte, nous retrouvons deux câbles d’alimentation (prise EU et prise UK) afin d’être compatible avec un large public out of the box. Ensuite, nous retrouvons huit protections de coins en silicone. Ces dernières sont accompagnées d’un tournevis permettant de faciliter leur installation. Les protections de coins permettront de protéger l’enceinte lors d’utilisations extérieures ou dans des endroits escarpés. À noter cependant que l’enceinte ne propose aucune résistance à l’eau.

Design

L’enceinte arbore un design très sympathique fait de bois d’ingénierie avec un revêtement de couleur noire. La face quant à elle est en métal avec une finition de couleur noir mat. Trois poignées sont présentes afin de faciliter le transport de cette Sharp SumoBox CP-LS100. La batterie, présente sur la partie inférieure, est amovible et dispose d’une bouton permettant de visualiser rapidement la capacité restante. Son côté amovible vous permettra, si vous disposez de plusieurs batteries, d’augmenter l’autonomie lors de soirées qui dure loin d’une source d’électricité. La partie supérieure accueille de nombreux potentiomètres (dont nous détaillerons le fonctionnement plus tard) ainsi que les deux prises combo XLR/TRS 6,3 mm et prise d’alimentation. Les dimensions sont de 310 x 630 x 268 mm pour un poids total de 12.55 kg.

Performances et qualité sonore

Commençons déjà par les spécificités techniques de cette Sharp SumoBox CP-LS100. Elle dispose d’une batterie Lithium-Ion offrant jusqu’à 10h d’autonomie. Pour ce qui est de l’audio, vous pourrez compter sur deux caissons de basse de 8″ ainsi que deux baffles de 2″. Ces derniers proposent une puissance totale de 120W RMS. Les deux baffles de 2″ ont pour rôle principal de restituer les aigües. Côté connectiques, comme vu plus haut, nous retrouvons deux prises TRS/XLR. Ces dernières sont contrôlables via les quatre potentiomètres du canal 1 et 2. Il vous sera possible de modifier le volume, les aiguës, les basses ainsi que la réverbération. Malheureusement, le canal 3 (utilisé pour le Bluetooth par exemple), ne dispose pas de ces réglages. Ce canal dispose cependant d’un mode « outdoor ». Ce dernier permet de booster les moyennes et hautes fréquences. Cela permet d’optimiser l’écoute dans des environnements extérieurs.

Et il faut le dire, cette Sharp SumoBox CP-LS100 envoi du lourd, du très lourd ! J’ai eu l’occasion de pouvoir l’utiliser en extérieur principalement pour des petits événements. La puissance est au rendez-vous avec une qualité audio très agréable. Même en poussant l’enceinte au maximum, le son conserve une clarté et une qualité au top. Elle sera également un très bon allié pour vos soirées plus intime en intérieur sans pour autant pousser le son à son maximum. Cette qualité sonore n’est pas due à n’importe quelle technologie. En effet, nous retrouvons un traitement audio par Devialet. Une marque bien connue des audiophiles proposant une qualité sonore de très bonne qualité. Sharp a donc fait un très bon choix en intégrant SAM® par Devialet dans cette SumoBox CP-LS100.

Conclusion

Le combo portabilité / qualité sonore est excellent sur cette enceinte. Avec son design et ses finitions, elle se faufilera sans soucis dans toutes vos soirées ou sorties. Et cela, que ce soit en extérieur ou en intérieur. Mêlant puissance et plaisir d’écoute, cette Sharp SumoBox CP-LS100 ne faillira jamais à « cracher des watts » durant des heures. Pour ce qui est du tarif, il faudra compter un peu moins de 400€ sur le site officiel pour se procurer cette jolie bête. Un prix qui pourra en rebuter certains mais qui, selon moi, est parfaitement justifié au vu des différents points forts relevé tout au long de l’article.