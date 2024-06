TUTO – Maîtrisez Gemini : Le Guide ultime pour dompter l’application

Google s’impose actuellement sur le marché de l’IA générative. Il a lancé en 2023 son nouvel assistant conversationnel IA, baptisé Gemini. Au même titre que ChatGPT, Gemini est capable de générer des conversations à la fois fluides et pertinentes. Il peut aussi produire des textes et des images. Mais comment l’utiliser et quels sont les avantages ? Faisons le point dans cet article !

Gemini : Qu’est-ce que c’est au juste ?

Gemini est un assistant d’intelligence artificielle (IA) développé par Google, il s’impose actuellement sur le marché, et rivalise avec ChatGPT d’OpenAI. Actuellement, on entend souvent parler de « Gemini Pro », une version de Gemini qui fait appel au modèle de langage large (LLM). L’objectif de ce chatbot est d’arriver à tenir des dialogues fluides et naturels.

Les étapes à suivre pour utiliser Gemini

Pour la petite histoire, Gemini est la version améliorée de Bard. Ce dernier est l’assistant IA conversationnel initialement lancé en février 2023 par Google. Il est actuellement rebaptisé Gemini, afin d’offrir aux utilisateurs de meilleures performances conversationnelles.

Pour utiliser l’assistant IA conversationnel de Google, deux possibilités vous sont offertes : l’application web et l’application mobile.

Accédez à l’application web ou mobile

Concernant l’application web, il faut se rendre sur la page d’accueil de Gemini en vous rendant à l’adresse : gemini.google.com. Vous devez ensuite vous connecter avec votre compte Google

Quant à l’application mobile, cela dépend du système d’exploitation que vous utilisez :

Si vous êtes sur Android, le chatbot de Google est disponible sur les smartphones Android, disposant d’au moins 2 Go de RAM et fonctionnant sous Android 10 ou version ultérieure.

Si vous utilisez un iPhone, l’onglet Gemini de l’appli Google est accessible sur iPhone fonctionnant sous iOS 16 ou versions ultérieures.

Que ce soit sur ordinateur ou sur mobile, sachez que vous devez toujours vous connecter avec votre compte personnel Google.

Une fois connecté, vous devriez normalement accéder à l’interface de Gemini qui comprend les éléments suivants :

Une zone de conversation ;

Un champ de saisie de texte grâce auquel, vous pouvez démarrer vos conversations ;

Des boutons de fonctionnalité, comme le microphone (vous permettant d’envoyer des commandes vocales), ou encore l’option « écouter » (si vous souhaitez par exemple écouter les réponses de Gemini, au lieu de lire) ;

Les paramètres ;

Les éléments multimédias, qui vous permettent d’envoyer par exemple des fichiers au chatbot ;

Les historiques de discussion.

Pour pouvoir interagir avec l’assistant IA de Google, il suffit d’entrer vos commandes dans la zone de texte. Vous pouvez le faire par écrit, ou vocal en fonction de votre préférence.

Vous avez également la possibilité d’ajouter des fichiers multimédias à votre requête. Pour ce faire, appuyez sur le bouton « importer une image » ou « ajouter des fichiers ».

Une fois le texte et les fichiers écrits, n’hésitez pas à envoyer vos commandes.

La déconnexion est simple. Rendez-vous sur votre application Gemini, ou vous allez trouver à droite de l’interface, la photo de votre profil ou les initiales de votre nom. Cliquez dessus, et appuyez ensuite sur le bouton « Déconnexion ».