AwoX a annoncé la sortie de sa nouvelle prise connectée Awox Plug Plus, apportant une mise à jour majeure, la connexion Wi-Fi. Il est dorénavant possible de prendre le contrôle de sa prise à distance, ainsi qu des ampoules Awox SmartLight Mesh de la marque. Mais aussi de contrôler l’allumage d’un appareil et sa consommation. Durant quelques jours, cette prise s’est retrouvée entre nos mains, pour votre bien.

Grâce à cette nouvelle prise Awox Plug Plus, n’importe quel appareil se transforme en objet connecté. Pour cela, il suffit de brancher l’appareil et de se rendre sur l’application Smart Control (disponible sur iOS et Android). L’application va permettre de gérer la fonctionnalité de l’appareil, mais aussi de définir des heures de fonctionnement, ainsi que sa consommation. Toutefois, il ne faudra pas dépasser 2 400W de puissance sur la prise, à défaut de ne pas pouvoir utiliser celle ci, qui se coupe automatiquement. Lors d’une coupure de courant, la prise AwoX se re-connecte au réseau et se met en marche. Il est dorénavant possible de programmer n’importe quel appareil, depuis n’importe où grâce à cette prise AwoX. Mais surtout, avec la voix.

Car en effet, la nouvelle prise AwoX Plug Plus s’équipe d’une fonctionnalité tant attendue. Google Assistant et Amazon Alexa viennent contrôler la prise. L’utilisateur peut décider d’activer, à distance, le mode présence qui va allumer les ampoules, lorsqu’il est en vacances par exemple. Histoire de dissuader les voleurs intéressés. AwoX permet enfin de contrôler ses ampoules à distance, sans changer de matériel, grâce à la prise Awox Plug Plus. Seuls les ampoules Awox SmartLight Mesh Bluetooth et Eglo Connect sont compatibles. On n’oublie Philips Hue qui devra toujours passer par son bridge Wi-Fi.

On retient surtout le suivi de consommation qui va permettre de faire des économies, même sur les appareils auxquels on s’y attend le moins, comme un téléviseur. Par jour, semaine ou mois, l’application indique le prix qu’il faudra payer à la fin de l’année. Le Wi-Fi apporte une grande flexibilité et une utilisation beaucoup plus pratique que le Bluetooth. La prise AwoX Plug Plus est l’appareil incontournable à avoir pour les amateurs de la marque. Elle est disponible à 29,90€ chez Leroy Merlin.

AwoX Plug Plus 29,90€ 9 Qualité du produit 8.0/10

















Installation 10.0/10

















Fonctionnalités 9.0/10

















Points positifs Facile à installer

Permet le contrôle des ampoules

Contrôle à la voix Points négatifs Contrôle uniquement les produits AwoX