Disney dévoile son catalogue de streaming Disney+ !

Dévoilé en novembre 2018, le service de Streaming Disney+ se détaille de plus en plus. Le roi du divertissement animé et super héroïque a dévoilé récemment l’ensemble de son catalogue de lancement !

Prévu pour le 12 novembre 2019, Disney+ est prêt à prendre sa place dans le marché de la vidéo à la demande et de concurrencer Netflix et Amazon Video. Le prix de l’abonnement sera de 6,99$ par mois pour pas moins de 7500 épisodes de séries, 400 films et plus de 100 longs métrages. Au programme, beaucoup de Disney, Star Wars, Marvel, un peu de Pixar et beaucoup d’animation !

Walt Disney

Les 101 Dalmatiens

Dingo et Max

Dingo et Max 2 : les Sportifs de l’extrême

Bambi

Nés en Chine

Fantasia

Free Solo

La Reine des Neiges

Coquin de printemps

Hercules

High School Musical

Chérie, j’ai rétréci les gosses

Lilo & Stitch

La Belle et le Clochard (reboot)

Mary Poppins

Mickey, Donald, Dingo : Les Trois Mousquetaires

Moana

Pirates des Caraïbes : La Malédiction du Black Pearl

Le Plus Beau des combats

La Belle au bois dormant

Blanche-Neige et les Sept Nains

Steamboat Willie

Le Voyage d’Arlo

La petite sirène

La Fiancée de papa

Le Prince et le Pauvre

Princesse malgré elle

Les Aventures de Rocketeer

L’Apprenti sorcier

Merlin l’Enchanteur

Les Trois Caballeros

Thor : Le Monde des ténèbres

Tron

Star Wars

Star Wars I, II, III, IV, V, VI, VII et VIII

Marvel

Captain Marvel

Iron Man

Iron Man 3

Pixar

Toy Story 1, 2 et 3

Série et documentaires

Amazing Planet

Andi

Incorrigible Cory

Brain Games

César Millan

K’s Exotic Animals

Oakley Yukon Vet

Drain the Ocean

La Bande à Picsou

Earth Live

Encore!

Forky Asks a Question

Goof Troop

Great Migrations

High School Musical: The Musical: The Series

Howie Mandel’s Animals Doing Things

Kim Possible

Malcolm

Les Gardiens de la Galaxie

Marvel’s Hero Project

Ultimate Spider-Man

Mickey et ses amis : Top Départ !

La Maison de Mickey

Mickey Mouse

One Strange Rock

Raven

Rocky Mountain Animal Rescue

SparkShorts

Star Wars Rebels / The Clone Wars

Phénomène Raven

L’incroyable Dr Pol

The Mandalorian

Les Simpson

Jeff Goldblum

Unlikely Animal Friends

Wicked Tuna