Lua : le pot animé qui traque la santé de votre plante

Lua est un pot composé de différents capteurs, vous permettant de vous assurer de la bonne qualité de vie de votre plante. En cours de crowdfunding sur Indiegogo, elle propose une gestion de la vie de sa plante à la Tamagotchi.

Un système de plante connectée

Grâce à une application et un QR Code, vous pourrez connecter votre application au Lua. Une fois effectué, le contrôle se fera de manière hors-ligne. Ainsi, l’écran du pot s’animera, vous donnant des informations sur la qualité de vie de la plante qu’il héberge.

Ce pot connecté dispose de différents capteurs permettant de capturer les différentes données propres à l’environnement de la plante. On retrouvera notamment un capteur d’humidité, d’exposition au soleil, de température, mais aussi de mouvement. Les configurations offertes pour la plante dépendent de son type exact, faisant en sorte d’adapter des configurations précises pour la meilleure qualité de vie de votre plante.

Grâce aux informations récupérées par ces capteurs, le Lua s’animera d’une manière correspondant aux besoins de la plante. On retrouve 6 animations propres à la santé de celle-ci, basées sur la quantité d’eau donnée, l’exposition au soleil et à la température ambiante. Les autres animations se déclencheront lors de mouvements des utilisateurs ou lors de communication avec celle-ci.

Le pot pèse 500 grammes, et dispose de dimensions de 15 cm x 16 cm, avec des dimensions intérieures de 12 cm x 10 cm. Le pot se charge par port USB, mais on ne retrouve aucune information sur l’autonomie du Lua. Un vrai projet innovant qui permettrait de mieux traiter les plantes dans votre logement, tout en lui donnant un peu plus de vie.

Pour en apprendre plus, rendez-vous sur leur page ici, ou découvrez en plus sur leur page Indiegogo.