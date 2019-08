Baby Driver 2 : Le scénario est déjà écrit

Ansel Elgort, personnage central du premier, affirme que Edgar Wright travaille sur « Baby Driver 2 » et que le script est d’ores et déjà terminé.

Bab’ Here we Go Again

Du haut de ses 45 ans, Edgar Wright aura su imposer sa patte insolite, grâce à sa trilogie Cornetto totalement culte et son trop mésestimé, mais pas moins excellent, « Scott Pilgrim ». « Baby Driver » fut justement une des claques de 2017, un vent de fraîcheur fougueux et orgasmique dont seul le brillant cinéaste britannique a la connaissance. L’annonce, quelques semaines après sa sortie d’une suite, pouvait ainsi effrayer aisément sa fan-base.

En effet, cet énigmatique « Baby Driver 2 » serait la première suite qu’il dirigerait. Depuis, le silence demeure complet, Wright étant actuellement en pleine production de « Last Night in Soho », son prochain long-métrage. C’est donc Ansel Elgort, interprète du héros éponyme dans l’oeuvre de 2017, qui confirme, lors d’un entretien avec MTV NEWS, que le script est fini.

Will the #BabyDriver sequel ever see the light of day? @AnselElgort confirmed that director @edgarwright has told him the title, and he’s seen a script: « I think it’s gonna happen » pic.twitter.com/FRxIom0LCg — MTV NEWS (@MTVNEWS) July 25, 2019

« Il m’a montré le script. Oui, je pense que cela va se réaliser, il y aura un « Baby Driver 2 ». En réalité, le titre est différent. Il faudra se tourner vers Edgar pour en apprendre plus. »

One Last Ride

On croisera donc les doigts, en se rappelant que l’auteur avait affirmé que « Baby Driver 2 » serait « de ceux auxquels je pourrais faire une suite, car il y a beaucoup de pistes à explorer en ce qui concerne les personnages, notamment Baby. Avec la plupart des suites, il faut inventer quelque chose pour qu’elles reviennent à la case départ, à moins que ce ne soit plus complexe. Je pense qu’avec « Baby Driver », il y a des éléments à creuser dans ce domaine. Par exemple, on pourrait aborder son implication dans la criminalité d’une manière différente, afin qu’il ne soit plus l’apprenti. »

En attendant cette mystérieuse sequel, il faudra se tourner vers le « Last Night in Soho » évoqué précédemment. Prévu pour 2020, celui-ci sera radicalement différent de « Baby Driver 2 ». Ici, plus question de courses-poursuites dans des voitures rutilantes, mais d’un thriller psychologique avec Anya Taylor-Joy et Matt Smith dans les rôles principaux.