Vous recherchez une trottinette électrique légère et de qualité pour la rentrée ? Ne cherchez plus, la Kugoo S1 est une petite perle en la matière qui fait mieux que la Xiaomi et la Ninebot pour moins cher !

Malgré son design très basique et qui en se différencie pas vraiment de la concurrence. On retrouve un design simple et léger avec des pneus plats qui dureront dans le temps. Bonus, elle a l’écran le plus complet possible.

Au niveau des statistiques, elle propose 3 réglages de vitesse, un moteur de 350W, un frein avant et arrière. Une accélération rapide et puissance qui vous amènera à 25km/h quasiment instantanément.

Et si vous ne croyez pas, retrouvez la vidéo de Nicolas :

Et voici la promotion :

La Kugoo S1 se retrouve à 276,99€ avec le code KUGOOEU et en bonus un cadenas offert ! Ne trainez pas l’offre si fini rapidement !

276,99 Kugoo S1 - La trottinette rapide et légère abordable Une trotinette rapide, légère et surtout puissante pour moins de 300€, que demander ? KUGOOEU

Le cadenas offert est celui-ci.

