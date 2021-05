Twitter : un nouveau système de certification de comptes arrive

Après plus de trois ans, Twitter relance son processus de certification de compte qui permet de mieux identifier le compte officiel d’un utilisateur. Le macaron bleu est de retour et Twitter espère ainsi limiter les fakes.

Twitter : le retour des comptes certifiés

En novembre 2017, Twitter avait suspendu son programme de vérification (badges bleus) après une polémique liée à la certification du compte d’un suprémaciste blanc américain. Le réseau social avait alors expliqué qu’il travaillerait à une attribution des fameux badges plus claire et compréhensible par les utilisateurs du réseau social. Il aura fallu un peu plus de trois ans à Twitter pour mettre à jour ce programme de vérification. Le 20 mai 2021, le réseau social a annoncé son grand retour, notamment par une page permettant de comprendre les critères d’éligibilité.

Aperçu du nouveau formulaire du réseau social pour demander un badge bleu sur son compte

Twitter explique avoir pris son temps pour renforcer sa stratégie globale visant à « donner plus de transparence, de crédibilité et de clarté à la certification ». Il n’était pas rare de voir de nombreux comptes certifiés sans que cela n’apporte un réel intérêt, sans que leur statut ne le justifie. Car être certifié à une véritable signification pour Twitter.

« Le badge bleu est l’un des moyens que nous utilisons pour aider les gens à distinguer l’authenticité des comptes d’intérêt public », explique l’entreprise. Loin d’être un signe distinctif pour le titulaire du compte, la certification permettrait alors aux utilisateurs d’être sûrs que la personne avec laquelle ils discutent, ou dont ils suivent les propos, est fiable.

Twitter : de nouvelles conditions pour obtenir le macaron bleu

Pour avoir un compte certifié, celui-ci doit figurer dans l’une des catégories ci-dessous :

Gouvernement,

Entreprises, marques et organisations,

Organismes de presse et journalistes,

Divertissement,

Sports et gaming,

Activistes, organisateurs et autres personnes influentes.

De plus, pour faire certifier son compte, Twitter demande d’avoir un profil complet qui affiche :

un nom de profil,

une image de profil,

une adresse mail ou un numéro de téléphone confirmé.

Enfin, il faudra également montrer un profil actif durant les 6 derniers mois et, bien sûr, avoir respecté les règles d’utilisation du réseau social.

L’introduction de nouvelles catégories et types de compte

Twitter prévoit d’introduire de nouvelles catégories pour ouvrir la certification à plus de monde d’ici la fin de l’année. En effet, les scientifiques, les universitaires et les chefs religieux pourront bénéficier de catégories dédiées.

Encore un peu de temps ? Découvrez Twitter Blue : l’abonnement premium signé Twitter coutera 2,99 $ par mois !