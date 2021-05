Opera GX : le navigateur gaming arrive sur iOS et Android

Le navigateur Opera dédié aux Gamers arrive dans une déclinaison destinée aux smartphones qui permettra de rester au courant des dernières nouvelles et offres en matière de jeux vidéo.

Opera GX : en bêta sur iOS et Android

Opera GX est le premier navigateur web dédié au gaming au monde. Il arrive aujourd’hui sur iOS et Android en version bêta. À quoi faut-il s’attendre ?

Lancé en 2019 sur ordinateur, le navigateur pour gamers Opera GX s’exporte désormais sur les smartphones Android et iOS.

Après deux ans d’existence sur les PC macOS et Windows et plus de 9 millions d’utilisateurs actifs à la fin du mois de mars, Opera GX étend ses horizons et s’apprête à toucher un public encore plus large en version mobile. Dès aujourd’hui, il est possible d’en télécharger la version bêta sur les appareils Android comme iOS, pour un lancement officiel d’ici quelques semaines.

Comme sur PC, cette version mobile profite d’un design inspiré du monde des jeux vidéo, mais aussi des machines de gaming, avec la possibilité d’utiliser l’un des quatre thèmes prédéfinis qu’il embarque.

Le navigateur mobile étroitement lié à la version PC

S’il n’est pas question ici de profiter, comme sur PC, de fonctions propres au jeu vidéo, Opera GX Mobile leur permettra, par l’intermédiaire du module GX Corner, de garder un œil sur les dernières nouveautés ainsi que sur les offres de jeux vidéo. La fonction intègre notamment un agrégateur d’offres avec des liens renvoyant vers les plates-formes de vente en ligne.

En plus de la navigation standard, cette version mobile offre également la possibilité de configurer un bouton d’accès rapide assurant une navigation simplifiée avec un retour haptique après chaque interaction.

Les utilisateurs de la version PC d’Opera GX pourront synchroniser toutes leurs données de navigation avec l’application mobile, grâce à la fonction Flow, après avoir scanné un simple QR Code affiché dans le navigateur de bureau.

Elle propose un espace sécurisé dans lequel il est possible d’envoyer des fichiers, liens, notes, photos, etc. pour y accéder dans Opera GX depuis un ordinateur ou un smartphone.

En restant dans le thème de la protection des données, la version mobile d’Opera GX vient accompagnée d’une protection contre ceux cherchant à miner de la crypto-monnaie sur d’autres appareils. Elle intègre également nativement un bloqueur de publicités et un bloqueur de boites de dialogues de cookies.

