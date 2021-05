3 Jeux vidéo de la semaine, Shin Megami Tensei III Nocturne HD, Moto GP21 et Days Gone

Dans les méandres de la production des jeux vidéo, Le Café du Geek sélectionne pour vous les 3 sorties les plus marquantes de la semaine.

Moto GP21

Moto GP20 a marqué les esprits avec un mode carrière réussi, aussi complet qu’immersif. Les débuts en Moto 2, 3 ou GP s’accompagnaient de la prise en compte de tout l’écosystème, allant de l’embauche d’un agent, du personnel technique, la R&D et la gestion de l’écurie. Car pour progresser être un bon pilote ne suffit pas, il faut être bien entouré. La version 21 est identique et garde même les quelques défauts de la version 20… Sur les circuits, les adversaires sont vraiment impressionnants, avec des comportements réalistes et très agressifs. Presque trop, les développeurs semblent avoir un peu exagéré sur ce point, ce qui cause des accidents parfois nombreux et toujours spectaculaire. La prudence est de mise, mais ne le soyez pas trop non plus au risque de perdre toutes les courses.

Le gameplay est vraiment bien pensé, vous pouvez doser entre arcade et simulation pour vous adapter à un titre qui reste exigeant, qui vous demande même de prendre en compte la gestion du carburant et des pneus.. Vous profiterez de tous les circuits officiels, d’une liste de pilotes jouables tout aussi impressionnante. Techniquement, le gain sur Next-Gen est juste honorable avec beaucoup moins d’aliasing, une animation 60 fps sans faille, mais rien de plus. Nous allions oublier la gestion de la manette Dual Sense qui prend vraiment bien en charge les vibrations du moteur et les sensations haptiques qu’apporte le contrôle de la moto.

Moto GP21, notre avis

Si vous avez déjà Moto GP20 sur les consoles anciennes générations, honnêtement vous pouvez vous passer de cette version. Sur Next-Gen la situation est très différente et il serait dommage de passer à coté d’un titre un peu seul sur son segment et pourtant globalement réussi, malgré quelques défauts.

PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series

Shin Megami Tensei III Nocturne HD

Vous aimez les jeux de rôle à la japonaise ? Vous aimez en baver en passant des heures devant un jeu aussi difficile que technique ? Mais surtout vous aimez les titres à l’ambiance unique, aussi originale qu’esthétique ? Alors, arrêtez-vous ici, Shin Megami Tensei III Nocturne HD est fait pour vous. Alors que l’apocalypse est en cours, que Tokyo est dévasté, vous incarnez un jeune lycéen passé d’humain à demi-démon. À la recherche de ses amis, il va devoir affronter de multiples ennemis, factions qui veulent refaçonner le monde.

Un titre riche, complexe, où les interactions avec les autres protagonistes sont nombreuses et permettent d’explorer de multiples fins possibles. Son point le plus marquant est une direction artistique aussi singulière que démoniaque. La ville déserte, les environnements étouffants et oppressants sont soulignés par une modélisation 3D et des effets de lumières, d’ombres d’une rare recherche esthétique. Le tout est d’accompagner d’une bande-son qui colle à l’ambiance et va vous accompagner dans votre quête avec brio.

Les ennemis sont nombreux et les combattent tout autant. Il est possible d’en recruter certains plutôt que de les combattre et au fil de l’aventure de les fusionner pour obtenir des alliés toujours plus puissant. Comprendre le bestiaire est vitale pour exploiter leurs failles, car la difficulté est vraiment importante, trop pour certains. Il est possible d’abaisser le niveau durant le jeu si vous en bavez trop, mais oserez-vous l’avouer à vos amis ? Ajoutez à cela un gameplay qui n’a rien de naturel et qu’il faut découvrir au fil de l’eau, pas très gamer friendly. Techniquement, heureusement que la direction artistique est éblouissante, car ce remaster est assez décevant visuellement. Les améliorations sont minimales, donnant un côté un peu grossier aux graphismes pour notre époque Next-Gen.

Shin Megami Tensei III Nocturne HD, notre avis

Un titre formidable, passionant, original et d’une rare reecherche esthétique mais il est dur, très dur et la mise à jours technologique est vraiment plus que minimale.

PC, PS4, PS5, Switch

Days Gone

Chevaucher une moto pour parcourir des États-Unis apocalyptiques après une pandémie dévastatrice, voici ce qui vous attend dans Days Gone. Vous devrez survivre dans l’immensité du territoire américain entre îlots de civilisation et de barbarie. Un titre gigantesque et d’une beauté à couper le souffle, animée par un scénario très fouillé, mais très classique dans sa conception. Mais ce sont dans les vieux pots que l’on fait les meilleures soupes non ? Il y’a une grande variété de missions et d’actions impressionnantes. Nous avons toujours autant plaisir à massacrer tout ce qui bouge, à éliminer le moindre ennemi à l’approche. Il sera pourtant parfois plus rentable et même plaisant de se lancer dans les phases d’infiltration.

Les êtres humains ne sont pas vos seuls ennemis, de gigantesques hordes de mutants seront là pour vous apprendre à maîtriser les bases de la fuite ou du massacre à grande échelle. Un petit côté World War Z dans la masse d’ennemis qui entretient une grande incertitude durant les combats. L’adaptation PC est globalement réussie avec une belle mise à jour graphique comparée à la PS4, ave toutefois des effets de lumière et de flammes un brin décevantes, ce titre ne prenant pas en charge le Ray-tracing par exemple.

Days Gone, notre avis

Nous avons là un titre d’une très grande qualité, très généreux en contenu, en durée de vie et notre seul regret encore une fois est un scénario très classique et une adaptation PC qui fait l’impasse sur le ray-tracing. Dommage, car cela aurait apporté un surplus technique au service d’un scénario est très finement ciselé et riche en émotion.

