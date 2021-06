iPhone 13 : un capteur LIDAR et 1 To de stockage sur tous les modèles

D’après de nouvelles rumeurs, Apple proposera une option pour obtenir un iPhone 13 Pro doté de 1 To de stockage. Dans la foulée, l’analyste de Wedbush Daniel Ives suggère l’apparition du capteur LIDAR sur tous les modèles.

De nouvelles rumeurs à propos des iPhone 13

Depuis des semaines, plusieurs rumeurs reviennent autour des iPhone 13 (on ne sait toujours pas s’il s’agit de leur nom définitif). Après les détails sur la taille de l’encoche, ou les nouveaux capteurs photo XXL de l’appareil, on s’attend à ce que Apple propose une nouvelle option de stockage interne. Jusqu’ici Apple n’avait jamais proposé d’option de stockage interne de plus de 512 Go sur ses smartphones.

Apple propose pourtant jusqu’à 2 To de stockage sur les iPad Pro, appareils mobiles qui sont fondamentalement des iPhone avec un OS légèrement différent. Or, depuis quelques générations, Apple a progressé simultanément sur la qualité des photos et des vidéos de ses iPhone, tout en présentant ses produits les plus chers comme des outils professionnels.

Apple proposerait 1 To sur les modèles Pro et un capteur LIDAR sur l’ensemble de la gamme

Daniel Ives, analyste pour Wedbush, persiste et signe : selon lui, Apple offrira une option pour obtenir un iPhone 13 Pro doté de 1 To de stockage. Daniel Ives avait déjà évoquée cette rumeur en février dernier.

Selon lui, Apple réserverait cette option uniquement aux iPhone 13 Pro et Pro Max. En revanche, et c’est nouveau, il évoque aussi la possibilité de généraliser le capteur LiDAR au dos des smartphones. Sur la gamme 2020, seuls les deux modèles haut de gamme intègrent ce dispositif dédié aux calculs des distances et particulièrement utile pour la réalité augmentée. Sur la gamme 2021, les quatre iPhone 13 seraient équipés du capteur selon Daniel Ives.

Source : Macrumors

Intéressés par les futurs iPhone 13 ? Lisez vite cet article : iPhone 13 : Apple intégrerait des batteries plus grosses sur tous les modèles !