Asus ROG Strix G15 et G17 Advantage Edition : Des PC 100% AMD

Asus vient tout juste d’annoncer ses derniers nés de la gamme ROG : les Strix G15 et G17 Advantage Edition. Des PC portables de 15 et 17 pouces, 100% équipés par AMD.

Strix G15 et G17 : Portables, mais puissants

Les ROG Strix G15 et G17 Advantage Edition s’annoncent être les premiers PC portables gaming équipés du processeur Ryzen 9 59000HX, gravé en 7 nm. Ce dernier possède 8 cœurs et 12 threads qui prédisent un travail multitâche réussi. De plus, la carte graphique AMD Radeon RX 6800M, doté de l’architecture AMD RDNA 2, est également nouvelle sur le marché des ultra-portables gamers. Cela fait donc des nouveaux G15 et G17, deux des PC les mieux fournis du marché en termes de composants.

Au binôme AMD se greffe jusqu’à 32Go de RAM en DDR4 cadencés à 3200Mhz et un SDD de 1To. Mais également un écran, au choix, de 165 Hz avec une dalle WQHD ou bien Full HD accompagné de 300 Hz. Le tout compatible AMD FreeSync Premium.

Un refroidissement intelligent signé ROG

Asus vante ici les mérites du système de refroidissement « intelligent » du G15 et G17 : le ROG Intelligent Cooling. Le principe est simple, remplacer la pâte thermique habituelle par un conducteur thermique en métal liquide, à la fois sur le GPU et le CPU. Cela abaisse fortement les températures et améliore le transfert de la chaleur à l’intérieur des machines. Une chambre à vapeur massive dédiée, couvrant le processeur et la carte graphique, soutient également le système de refroidissement, avec l’aide des ventilateurs Arc Flow.

Les Strix G15 et G17 ont une épaisseur de 27 mm environ, ce qui leur donne la possibilité d’embarquer une connectique bien fournie telle qu’une prise réseau, compatible Wi-Fi 6, HDMI, USB-C mais également trois ports USB-A. Malgré le fait que les PC portables gaming sont souvent difficiles à transporter, Asus à tout de même pensé à la mobilité. En effet, les G15 et G17 possèdent une batterie de 90 Wh et jusqu’à 11,4 heures d’autonomie en lecture vidéo. De plus, la charge rapide permet de gagner 50% de batterie en seulement 33 minutes.

Asus a annoncé que le ROG Strix G15 Advantage Edition serait disponible à partir de 1999 euros alors que le Strix G17 serait vendu 2299 euros. La marque Taiwanaise n’a pourtant indiqué aucune date de sortie pour le moment : « La date de disponibilité du produit sera communiquée ultérieurement ». Il faudra donc s’armer encore un peu de patience avant de pouvoir profiter des deux machines.