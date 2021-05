Asus ROG Zephyrus M16, ou comment associer gaming et portabilité ?

Asus a présenté officiellement les Zephyrus M16 et Zephyrus S17, ses deux nouveaux PC portables axés gaming. Le second arbore un écran immersif de 16″ et un nouveau processeur Intel® puissant dans un châssis ultra fin.

ROG Zephyrus M16 : un monstre dans un format réduit

ROG continue d’étendre sa gamme Zephryus. Cette gamme propose un rapport performance/taille très intéressant sans totalement sacrifier l’autonomie ni faire exploser la facture. Le Asus ROG Zephyrus M16 se veut donc très équilibré entre gaming et portabilité.





Le Zephyrus M16 se veut efficace dans tous les domaines : la création, le montage vidéo et, bien entendu, le gaming. Pour cela, la RTX 3070 lui procure toute la puissance nécessaire tout en conservant son design slim. Ses 48 Go de RAM DDR4 lui permettent d’accomplir de nombreuses tâches simultanées. Deux SSD, dont un de 2 To, peuvent stocker les nombreuses données nécessaires au jeu et autres applications. Pour booster ses performances, Asus a équipé le PC de son système de refroidissement breveté, qui baisse la température du CPU de 10 °C par rapport à la concurrence.

Asus concilie gaming et portabilité

La marque propose une dalle de 16 pouces WQHD (2560 x 1600 pixels) au format 16:10, pour un ratio-écran/corps de 94 %. On aura un taux de rafraîchissement de 165 Hz qui devrait plaire aux joueurs.

Pour les créateurs de contenu, l’écran est étalonné en usine et certifié Pantone pour garantir des couleurs précises dès sasortie d’emballage. Sa colorimétrie 100% DCI-P3 de qualité cinématographique offre une palette de couleurs vibrantes, tandis que la luminosité de 500 nits permet d’obtenir une image vive même en extérieur.





La portabilité n’est pas en reste, puisque le PC ne mesure que 19,9 mm de large pour un poids de 1,9 kg. Il embarque également 4 ports Thunderbolt compatibles avec la 4K à 60 Hz. On retrouve également un port USB-C ainsi qu’un port USB-A afin de brancher tout type de périphériques. Enfin, le port Ethernet permet de profiter d’une connexion Internet optimale pour les sessions de jeu en ligne.

Le Zephyrus M16 sera disponible au cours du troisième trimestre à partir de 1799 €.