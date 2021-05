GTA 6 : une nouvelle fuite dévoile la carte, un retour à Vice City ?

La map de GTA 6 continue de se dévoiler. Un nouveau morceau de l’île, déjà révélée il y a quelques mois, a fait surface sur 4chan. Cette fuite confirme les éléments précédemment obtenus, notamment le fait que Rockstar ait opté pour un retour vers Vice City.

La carte de GTA 6 correspond aux informations déjà connues

GTA 6 est de toute évidence l’un des jeux les plus attendus de cette génération. Avec GTA V qui cartonne encore et toujours, alors qu’il est initialement sorti sur PS3, on ne peut qu’imaginer l’impact que va avoir le nouveau jeu de Rockstar Games. Une nouvelle fuite a potentiellement révélé une partie de la map. Cette information concorde avec les précédentes indiscrétions concernant la carte de GTA 6, dont les contours commencent à se dessiner.

Cela fait plusieurs fois que la map de GTA 6 fait surface sur la toile. En octobre 2020, plusieurs images ont révélé une vaste île qui pourrait ramener la saga à l’un de ses emplacements les plus emblématiques : Vice City. Seulement, un doute demeure quant à la validité de cette fuite. Un game designer a à l’époque souligné plusieurs incohérences avec la carte, comme la présence de l’aéroport en plein milieu de la ville.

Le nouvel opus de retour à Vice City ?

Difficile donc d’être certain que cette nouvelle fuite, apparue sur 4chan, révèle de véritables informations. En effet, un nouveau morceau de la carte a été posté sur le forum, dévoilant cette fois le sud de l’île. Cette image vient compléter un lot de 4 au total. Ces photos semblent toutes montrer la même map, ce qui pourrait pointer vers une fuite véridique.



Crédit : Imgur

En s’appuyant sur ces premières images et sur les derniers leaks du prochain jeu de Rockstar, de nombreux insiders ont affirmé que GTA 6 se déroulerait entre Vice City et l’Amérique du Sud. En effet, la potentielle carte de GTA 6 qui se dévoile petit à petit pourrait bien évoquer un mélange entre la ville iconique de GTA Vice City et l’Amérique du Sud (ou un archipel des Caraïbes). Toutefois, à ce jour, aucune communication de la part de Rockstar Games n’est venue affirmer ou infirmer les rumeurs autour de la map de GTA 6.

En attendant des informations officielles, n’hésitez pas à consulter les nouvelles informations de GTA 6 révélées (carte, gameplay, scénario…)