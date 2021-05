HTC Vive Focus 3 : un casque VR autonome qui propose de la 5K

Mardi lors de la ViveCon 2021, la firme a présenté le HTC Vive Focus 3. Un appareil qui propose un écran 5K et un champ de vision à 120°. Mais il n’est réservé qu’aux professionnels…

Vive Focus 3 : mieux que la concurrence ?

L’Oculus Quest 2 a de la concurrence sur son créneau. Le casque de réalité virtuelle autonome n’est pas le seul à proposer son concept de tout-en-un, HTC aussi a le sien.

Fabriqué avec un alliage résistant et léger (magnésium), il est donné pour être 20 % plus léger que s’il était fabriqué en plastique standard et 500 fois plus résistant. Ensuite, un système de façade et de protection faciale magnétiques permet un nettoyage plus facile et efficace qui convient parfaitement à une utilisation professionnelle où de nombreux utilisateurs se succèdent. Un bouton de retrait rapide permet ainsi de l’enlever simplement. Il est équipé d’écouteur sans contact, ce qui permet d’avoir un bon son sans perdre totalement le contact avec l’extérieur. Il existe un paramètre spécial de confidentialité audio. Ainsi, vous pourrez participer à des meetings en VR sans que les personnes de votre entourage puissent trop entendre le son.

Les contrôleurs ont été repensés et sont très similaires aux Oculus Touch. HTC met en avant leur légèreté et leur autonomie donnée pour 15 heures sur une seule recharge. Le suivi des mains sera quant à lui implanté après la sortie, sans plus de précision.

Il sera aussi possible de connecter son HTC VIVE Focus 3 à un PC grâce au service VIVE Business Streaming et un câble. La possibilité de le faire sans fil sera implantée ultérieurement, là aussi sans plus de précision. À ce jour, aucune information sur la compatibilité du casque avec les plateformes SteamVR, VIVEPORT ou Oculus n’est encore précisée. À suivre.

Le HTC Vive Focus 3 se destine aux professionnels

Le casque autonome VIVE Focus 3 de HTC est équipé d’un Qualcomm Snapdragon XR2, comme l’Oculus Quest 2. Il utilise un système de suivi interne (inside-out) piloté par une intelligence artificielle ainsi que quatre caméras embarquées. Ici, toutes les données captées et analysées pour offrir un tracking précis. Il tourne aussi sous une nouvelle version, la v2.0, de VIVE Reality System qui offre un environnement « plus rationalisé et professionnel ».

Enfin, le VIVE Focus 3 propose un design original qui annonce un confort inégalé grâce en partie à son nouveau serre-tête, une répartition équilibrée du poids et au positionnement de sa batterie incurvée et amovible. Sur ce point, le constructeur a fait un travail soigné. En effet, il ne faut que quelques secondes pour changer la batterie, sans interruption d’activité, et elle se recharge à 50 % en trente minutes. Un indicateur de charge avec des LED permet d’estimer son niveau.

Fiche technique, prix et disponibilités

Sur le papier, ce Vive Focus 3 fait même mieux que le dernier casque autonome d’Oculus. Voici ses spécifications techniques :

Ecrans LCD 90Hz

Résolution de 2448×2448 pixels par œil (résolution 5K au total)

Processeur Snapdragon XR2

Réglage IPD 57–72mm

Champ de vision de 120° en diagonale

8 Go de RAM

Tracking interne via 4 caméras

Autonomie 2h

Nouveaux contrôleurs

Nouvelle Interface Vive Reality 2.0

Tracking des mains à venir

